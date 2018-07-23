Gaziantep’te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep’in Şehitkamil İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali İ. A. İdaresinde 27 AIA 20 plakalı araç seyir halinde iken, park halinde olan 27 HM 998 plakalı aracın tekerleğine çarparak takla attı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.