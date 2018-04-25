GAZİANTEP:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:43

Gaziantep’te uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltı

Gaziantep’te polis yaptığı operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 9 kişilik çeteyi çökertti. Operasyonda 150 gram metamfetamin, 20 bin TL para ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 kişi adli makamlara sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep...

Gaziantep'te uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltı
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Gaziantep’te polis yaptığı operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 9 kişilik çeteyi çökertti. Operasyonda 150 gram metamfetamin, 20 bin TL para ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 kişi adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Güven Polis Merkez Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi’nde ihbar üzerine bir eve baskın düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alan ekipler, evde yaptığı aramada ise 150 gram metafetamin, 20 bin lira, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, çok sayıda cep telefonu ve tablet bilgisayar ele geçirdi.

Polis operasyonu ile çökertilen çetenin üyeleri, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.
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