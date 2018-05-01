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01 Mayıs 2018 Salı 14:01

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak suçluların azaltılması için yapılan operasyonda 4 adet vakumlu poşet içerisinde 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube...

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak suçluların azaltılması için yapılan operasyonda 4 adet vakumlu poşet içerisinde 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ederek ve satış yapan şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon başlatıldı. Sokak suçluların azaltılması ve uyuşturucu satışların önüne geçilmesi için il merkezinde yapılan operasyonda 4 adet vakumlu poşet içerisinde 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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