Gaziantep’teki Biyogaz Tesisi Projesi ödüle layık görüldü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Biyogaz Tesisi Projesi, sürdürülebilir enerji alanında İdeal Kent (Kent Araştırmaları Dergisi) ödülünü almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir kentler ve yerel yönetimler ana temasıyla Fransa’nın Strazburg kentinde 26-28 Ekim 2018’de düzenlenecek Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi’nde, 10 ülkeden gelen projeler arasından sıyrılan Biyogaz Tesisi Projesi, kentin yüz akı oldu.

Uluslararası marka haline geldi

Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin döneminde hazırlanan projelerle uluslararası alanda markalaşmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk kez kamu kurumunca hayata geçirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Biyogaz Üretim Tesisi, Fransa’nın Strazburg kentinde ödüllendirilecek. İlk kez 2016 yılında verilen İdeal Kent ödülleri, bu yıl uluslararası bir nitelik kazandı. Kongre programı kapsamında, 26 Ekim 2018’de Strazburg Avrupa Konsey Binasında gerçekleştirilecek açılış töreninde, kente ve kent halkına pozitif katkı sunan projelerle uygulamalara ödüller takdim edilecek.

Sunumlar da olacak

Kent alanında disiplinler arası diyaloğu, bilgi alışverişini geliştirmeyi amaçlayan kongreye, Kent Araştırmaları Enstitüsü, İdeal Kent, COJEP International, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Fransa’nın önde gelen mimarlık okullarından ENSAS (Strasbourg, école D’architecture) ev sahipliği yapacak. Kongrede özel sektör, akademi ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler, aralarında "Kentsel sürdürülebilirlik ve yerel yönetimler", "Sürdürülebilir katılımcılık ve yönetim", "Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik", "Sürdürülebilir kent planlaması", "Göç yönetimi", "Planlamada sürdürülebilirliğin yasal ve yönetsel boyutları", "Sürdürülebilir mimarlık", "Sürdürülebilir peyzaj planlaması", "Sürdürülebilir kentsel dönüşüm", "Tarihi alanlarda sürdürülebilir koruma", "Sürdürülebilirlik ve akıllı şehirler" başlıklarının bulunduğu sunumlarla bilgi, deneyim ve çözüm önerileri paylaşılacak.

Biyogaz üretim tesisi projesi hakkında

Türkiye’de ilk kez bir kamu kurumu tarafından yatırımı gerçekleştirilen Biyogaz Üretim Tesisi, Oğuzeli ilçesi Gündoğan köyünde kuruldu. Bölgede önemli bir potansiyele sahip hayvansal atıkları değerlendirerek enerji ve organik atığa dönüştürülen Biyogaz Tesisinin çevreye büyük katkısı olması hedefleniyor. Tesiste, 70 ton büyükbaş süt hayvancılığından kaynaklanan sıvı gübre, 35 ton küçükbaş besi hayvancılığından kaynaklanan katı gübre, 40 ton tavukçuluktan kaynaklanan katı gübre, 5 ton da çim biçme atıklarından yararlanılacak. Mevcut atıklarla birlikte tesiste günlük 9 bin 939 metreküp biyogaz üretilecek. Böylece yıllık 8 milyon 234 bin 400 kilovat elektrik, 8 milyon 836 bin 917 kilovat eşdeğeri ısı üretilmesi öngörülecek.