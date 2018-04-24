GAZİANTEP:
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24 Nisan 2018 Salı 12:47

Gazintep’te yaşı küçük, yetenekleri büyük minikler

Gaziantep’te 23 Nisan kutlamalarında sahne alan minikler, küçük yaşlarına rağmen sergiledikleri yetenekleri ile izleyenlerin beğenisini kazandı. Engel tanımayan minikler, ilgilenildiğinde yapabileceklerinin sınırı olmadığını da gösterdi.

Gazintep'te yaşı küçük, yetenekleri büyük minikler
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Gaziantep’te 23 Nisan kutlamalarında sahne alan minikler, küçük yaşlarına rağmen sergiledikleri yetenekleri ile izleyenlerin beğenisini kazandı. Engel tanımayan minikler, ilgilenildiğinde yapabileceklerinin sınırı olmadığını da gösterdi.

Gaziantep’teki Mahmut Güleç İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri, yaklaşık 3.5 ay çalışarak, işitme engellilerin kullandığı işaret dili ile gösteriler sergiledi. Aileleri ve öğretmenleri Nur Tonguz ile çalışan öğrenciler işaret diliyle Festival Parkı’nda gerçekleşen gösteride Barış Manço’nun "Unutamadım" şarkısını seslendirdi. Gösteri alanındakilerin büyük beğenisini topladı.

Gaziantep’in Yavuzeli Anaokulunda eğitim gören 5 yaşındaki Abdulkadir Kulunç ise okulundaki 23 Nisan kutlamalarında İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberinden okudu. Takılmadan İstiklal Marşı’nı okuyan Kulunç, sergilediği performans ile büyüklerin alkışını aldı.
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