GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:06

Gazişehir Gaziantep Bahadır Çiloğlu’nu renklerine bağladı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, genç futbolcu Bahadır Çiloğlu’nu kadrosuna kattı.Yeni sezon hazırlıklarına Afyon kampıyla devam eden Kırmızı-Siyahlılar transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak...

Gazişehir Gaziantep Bahadır Çiloğlu'nu renklerine bağladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, genç futbolcu Bahadır Çiloğlu’nu kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon kampıyla devam eden Kırmızı-Siyahlılar transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Portekiz liginde Alcanenense forması giyen genç milli futbolcu Bahadır Çiloğlu ile anlaşmaya vararak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Adil Sani Konukoğlu’nun da bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Gazişehir’li yapan mukaveleyi imzalayan Çiloğlu’nun sol bek mevkisinde görev yapıyor.

Bahadır Çiloğlu

5 Ocak 1997 yılında Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dünyaya gelen Bahadır Çiloğlu, futbola Fenerbahçe alt yapısında başladı. Yedi sezon boyunca Fenerbahçe alt yapısında sol bek olarak forma giyen Çiloğlu, bu süreç içerisinde 35 kez U-16, U-17 ve U-18 Türkiye Milli Takım formalarını terletti. 2016 yılında Portekiz Ligi’ne transfer olan Bahadır, burada Varzim, Faranse ve Alcanenense takımlarında forma giyen Bahadır, bu süreçte 45 resmi müsabakaya çıkıp 2 kez de gol sevinci yaşadı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku