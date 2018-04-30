Gazişehir Gaziantep ikinci kez Play-Off’ta oynayacak

Spor Toto 1. Lig’de bitime bir hafta kala play-off oynamayı garantileyen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü tarihinde ikinci kez bunu başarmış oldu.2005-2006 sezonundan bu yana aralıksız 13 yıldır mücadele ettiği birinci ligde genelde orta sıralarda...

Spor Toto 1. Lig’de bitime bir hafta kala play-off oynamayı garantileyen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü tarihinde ikinci kez bunu başarmış oldu.

2005-2006 sezonundan bu yana aralıksız 13 yıldır mücadele ettiği birinci ligde genelde orta sıralarda yer alan kırmızı-siyahlı ekip, daha önce 2010-2011 sezonunda oynadığı 32 karşılaşmada 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 57 puanla ligi üçüncü sırada bitirip Play-Off’lara kalmıştı. O dönem ki ismi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, renkleri ise Mavi-Beyaz olan Güneydoğu ekibi, Tavşanlı Linyitspor, Çaykur Rizespor ve Orduspor gibi takımların yer aldığı Süper Lig’e yükselme maçlarında sıralamaya göre Tavşanlı Linyitspor’la eşleşmişti. Play-Off ilk maçında deplasmanda Tavşanlı Linyitspor’u 2-1 mağlup eden Gazişehir, Gaziantep’te oynanan ikinci maçı 1-0 kaybetmesine rağmen attığı iki deplasman golü avantajıyla finale kalmıştı. Finalde Çaykur Rizespor’u toplamda 7-3’lük skorla mağlup eden Orduspor’a rakip olan Erol Azgın yönetimindeki Gazişehir, hem dar kadrosu, hem de yaşadığı sıkıntılar nedeniyle büyük bir sürpize imza atmıştı.

Gazişehir ile Orduspor’un karşılaştığı 2010-2011 sezonu play-off final karşılaşması Ankara 19 Mayıs Satadı’nda oynanmış, maçı hakem Fırat Aydınus yönetmişti. Büyük heyecana sahne olan maçı 89. dakikada Ahmet Kuru’nun attığı golle 1-0 kazanan Orduspor Süper Lig’e yükselmiş, Süper Lig şansını son maçın son dakikalarında kaybeden Gazişehir ise büyük bir üzüntü yaşamıştı.

Spor Toto 1. Lig’de 13 yıldır mücadele eden Gazişehir, bu sezon oynayacağı play-off müsabakaları ile ikinci kez bu tecrübeyi yaşamış olacak. Kırmızı-Siyahlılar, son hafta mücadelelerinin ardından takımların ligdeki sıralamalarına göre belirlenecek play-off eşleşmelerinden sonra Süper Lig hedefine ulaşmak için gayret gösterecek.