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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:13

Gazişehir Gaziantep’te Mehmet Altıparmak dönemi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Altıparmak dönemi
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz haftalarda kendi sahasında Osmanlıspor’a 3-2 kaybettiği maçın ardından Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u Süper Lig’e taşıyan Mehmet Altıparmak ile anlaştı. Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak’a kulübümüze hoşgeldin diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
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