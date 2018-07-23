Gazişehir ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı

Gazişehir Gaziantep, Afyon’da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Türkmenistan Ligi takımlarından Şagadam’ı 1-0 mağlup etti.

Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakada Gazişehir’e galibiyeti getiren golü 33. dakikada penaltıdan Özgürcan Özcan kaydetti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak bu mücadelede, her iki yarıda da farklı 11 sahaya sürerken karşılaşmayı kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile yöneticiler Settar Konukoğlu ve Murat Güneri de takip etti.