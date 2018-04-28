Spor Toto 1. Lig’de play-off mücadelesi veren ve topladığı 53 puanla 4. sırada yer alan Gazişehir Gaziantep, ligin 33. haftasında bugün 15:30’da Balıkesirspor’u konuk edecek.Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanacak maçı kazanması durumunda play-off’u garantileyecek olan Kırmızı-Siyahlılar, normal sezonda iç sahadaki son maçına çıkmış olacak. Gazişehir’de kritik maç öncesi sakatlıkları süren Pierre Webo ve Adama Ba’nın yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Alsan’da forma giyemeyecek.
Gazişehir Son Virajda
Spor Toto 1. Lig’de play-off mücadelesi veren ve topladığı 53 puanla 4. sırada yer alan Gazişehir Gaziantep, ligin 33. haftasında bugün 15:30’da Balıkesirspor’u konuk edecek.Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanacak maçı kazanması durumunda...