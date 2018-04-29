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29 Nisan 2018 Pazar 16:16

Gazişehir, yenilmesine rağmen Play-Off’’u garantiledi

Spor Toto 1. Lig’de Balıkesirspor’a yenilen Gazişehir Gaziantep, sezonun bitmesine bir hafta kala Play-Off’u garantilemenin sevinci yaşanıyor.Ligin 33. haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda Balıkesirspor’u konuk eden kırmızı-siyahlılar,...

Gazişehir, yenilmesine rağmen Play-Off''u garantiledi
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Spor Toto 1. Lig’de Balıkesirspor’a yenilen Gazişehir Gaziantep, sezonun bitmesine bir hafta kala Play-Off’u garantilemenin sevinci yaşanıyor.

Ligin 33. haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda Balıkesirspor’u konuk eden kırmızı-siyahlılar, çekişmeli geçen maçı 1-0 kaybetmesine rağmen, rakiplerinden Altınordu, Adana Demirspor’a mağlup olmasıyla Play-Off garantileyen üçüncü takım oldu.

Son takım son hafta belirlenecek

Ligde daha önce Ümraniyespor ve Boluspor’un Play-Off oynaması kesinleşmişti. Play-Off’a oynaması kesinleşen üçüncü takım Gazişehir Gaziantep olurken son takım ise önümüzdeki hafta sonu oynanacak Altınordu- Erzurumspor maçıyla belli olacak. Müsabakanın berabere tamamlanması halinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iki takımdan birinin kazanması durumunda ise galip gelen taraf Play-Off vizesi alacak.

Spor Toto 1. Lig Play-Off programının ve eşleşmelerin son hafta mücadelelerinin ardından takımların ligdeki sıralamalarına göre belirleneceği açıklandı.
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