GAZİANTEP:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:16

Gazişehir’de son hafta hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, hazırlıklarına başladı. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan maçların ardından play-off oynaması kesinleşen kırmızı-siyahlılara Teknik...

Gazişehir'de son hafta hazırlıkları
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Spor Toto 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, hazırlıklarına başladı. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan maçların ardından play-off oynaması kesinleşen kırmızı-siyahlılara Teknik Direktör Erkan Sözeri tarafından iki günlük izin verilmişti.

Gazişehir, iki günlük iznin ardından son hafta hazırlıklarına Teknik Direktör Sözeri yönetiminde dün saat 18.00’de yaptığı antrenmanla başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanın ilk bölümünde 5’e 2 pas çalışması yapılırken, ana bölüm yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Kırımızı-Siyahlılarda tedavileri süren Pierre Webo ve Adama Ba özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanda taraftar desteği

Play-off’a kalmayı garantileyen ve bu hafta formalite maçına çıkacak olan Gazişehir antrenmanına gelen bir grup taraftar da takıma yoğun destek verdi. Teknik Direktör Sözeri ve takıma olan inançlarını dile getiren bazı taraftarlar play-off’ta şampiyonluk beklediklerini belirttiler. Gaziantep ekibinde antrenmanı takip eden Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy ve yöneticilerden Murat Güneri de şampiyon olmak için büyük gayret göstereceklerini açıkladılar.
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