GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 17:30

Geleneksel cumhuriyet kupasında 6. kez büyük heyecan yaşanıyor

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası’nda 21 farklı okul basketbol takımından 300’ü aşkın sporcu öğrenci...

Geleneksel cumhuriyet kupasında 6. kez büyük heyecan yaşanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası’nda 21 farklı okul basketbol takımından 300’ü aşkın sporcu öğrenci forma giyecek.

Parke üzerinde büyük heyecanın 6. kez yaşandığı organizasyon, aynı zamanda 2018-2019 basketbol sezonunun ilk resmi turnuvası olma özelliğini de taşıyor. Okul sporları ve kulüpler arası müsabakalar öncesinde önemli bir sınav verecek olan okul basketbol takımlarında 300’ün üzerinde dev adam ve potanın perisi, büyük kupa için mücadele edecek. Potada değişen oyun kurallarının uygulanacağı organizasyonda hakemler, antrenörler ve oyuncular büyük deneyim yaşayacak.

"Yeni sezon tüm camiamıza hayırlı olsun"

Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, 2018-2019 sezonunda yerel faaliyetlere 6. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası ile start verdiklerini ifade ederek okul sporları ve kulüplerarası liglerde parke üzerine çıkacak tüm ekiplere başarılar diledi. İl Temsilcisi Alkoçak, turnuva ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “2018-2019 sezonunun tüm camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Sakatlıklardan uzak, dostluk ve kardeşliğin yaşanacağı bir müsabaka dönemi olmasını temenni ediyorum. 6. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası ile yerel organizasyon zincirinin startını verdik. Değişen kurallar sonrasında bu turnuva hakemlerimiz, antrenörlerimiz ve oyuncularımız için önemli bir deneyim olacak. 21 farklı okul basketbol takımından organizasyona katılan tüm basketbolcularımızı kutluyorum. Geleneksel organizasyon zinciri ile yıllardır basketbol altyapısının güçlenmesine büyük destek veren Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Organizasyon sonunda kazananın her zaman olduğu gibi Gaziantep basketbolu olacağına inancım tam. 10 gün boyunca devam edecek müsabaka zincirinde tüm ekiplerimize başarılar diliyorum” dedi.

Bu turnuvada skor ikinci planda

Adnan A.Ş. Beden Eğitimi Öğretmeni ve Basketbol Antrenörü Rıfat Karataş, milli ve manevi günler onuruna düzenlenen geleneksel spor organizasyonlarında skorun ve sonuçların ikinci planda olduğunu, bu tarz organizasyonlardan katılımcı öğrencilerin önemli kazanımlarla ayrıldıklarının altını çizdi. Antrenör Karataş, “Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupasında parke üzerine yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2012 yılından bu zamana kadar bu tip organizasyonlara büyük bir heyecanla katılıyoruz. Resmi günler ve bayramlar onuruna düzenlenen geleneksel spor organizasyonlarında sonuç ve skor her zaman ikinci planda.Sporcu öğrencilerimiz, bu turnuvalardan her zaman olumlu kazanımlarla ayrılıyor. Geleneksel turnuvaların büyüyerek uzun yıllar devam etmesini temenni ediyor, katılımcı tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku