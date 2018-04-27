Genç Türkiye Zirvesi İstanbul’da

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin stratejik ortaklığıyla bu yıl altıncısı düzenlenen ve Türkiye’nin 81 ilinden vizyon sahibi binlerce gencin bir araya geldiği “Genç Türkiye Zirvesi” (GTZ) İstanbul’da başladı.

Bu yıl, Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine yön veren “Yerli ve Milli” teması konusuyla alanında uzman konuşmacılar eşliğinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılıyor. Zirvenin yanında, fuar, ödül töreni, atölye ve start small yatırımcılar ve girişimci gençlerin buluştuğu bir konferans yapılarak öğrencilerin dolu dolu iki gün geçirmesine imkan tanınacak. ‘Büyümek için Milli, Gelişmek için Yerli’ sloganı ile yapılan zirvede, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte proje de yer alan zirvenin diğer stratejik ortakları arasında; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Bakan Osman Aşkın Bak, zirvede gençlerle buluştu

Zirve, önemli protokol üyelerinin katılımı ve önemli konuşmacıların sunumlarıyla yapıldı. Programın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca gibi önemli protokol üyelerinin katıldığı zirve yoğun ilgi ile başladı. Ayrıca mehteran takımının mini konseri ile katılımcılar coşkulu bir biçimde hoşça vakit geçirdi.

Her yıl güncel ve stratejik temaların işlendiği Genç Türkiye Zirvesi, Türkiye’nin 81 ili ve 165 ülkeden üç bin öğrenciyi buluşturdu. Bugüne kadar liderlik, inovasyon ve bilgi toplumu, girişimcilik, dijital dönüşüm ve güçlü Türkiye gibi ana temaları ele alındı.

“Büyümek için milli, gelişmek için yerli”

Günümüzde giderek artan rekabet ve globalleşmenin gücünü, tüm kurumlardaki olduğu gibi ülkelere de avantaj sağlayacak yeni mekanizmaların keşfine götürdüğünü söyleyen Rektör Yılmaz konuşmasında, “Bu sene de, geçen senelerde olduğu gibi rekabetçilikte ülkelere avantaj sağlayan stratejileri ve mekanizmaları konuşmaya, bilginin, teknolojinin ve yeninin gücünü yüceltmeye devam ediyoruz. Ancak önemli bir fark ile bu zirvede artık ‘Başarılı olmak ve rakiplerin arasından öne çıkmak’ için ne yapılması gerektiği ile ilgili net bir hedef koyduk. Bu hedef genç Türkiye zirvesi aracılığıyla ülkemizin son yıllardaki en önemli stratejisine siz gençleri de ortak ediyor" dedi.

“Tüm mega yatırımlar hepimizi canı gönülden gururlandırıyor”

Ülkede refahın ve ulusal rekabet avantajının iki esas kaynağından söz edildiğini söyleyen Yılmaz, “Fikrin sahibi olmaktan; yani milliden. Üretim yapmaktan; yani yerliden, bugün ülkelerin refah düzeylerini belirleyen faktörlerin başında ihracat yetenekleri, dolayısıyla da küresel piyasalardaki rekabet güçleri gelir. Ülkelerin uluslararası rekabetçiliğinin büyük oranda, döviz kuru, faiz oranları gibi makroekonomik göstergeler ile işgücü maliyetleri ve ölçek ekonomileri tarafından belirlendiği görüşü yaygın olarak kabul görmektedir. Ancak, dünyada küresel rekabet düzeyinin her gecen gün artmasıyla birlikte rekabetin temeli de giderek bilginin üretilmesine doğru kaymaktadır. Yani milli olmanın temeli saydığımız fikrin sahibi olmaya. Dışa bağımlılığı azaltmaktan, ihracatı ve istihdamı arttırmaya çeşitli makro etkileriyle ulusal rekabet stratejisi millileşme ve bununla ilgili gündeme alınan milli enerjiden madene, insansız hava araçlarından gemi ve otomobile tüm mega yatırımlar hepimizi canı gönülden gururlandırıyor. Arkadaşlar farklı olabilmek etkilenme ile başlar. Tüm bu etkilenmeler hayal etmenin gücünü arttırır. Fikirler hayallerden olgunlaşır. Büyük başarılı yenilikler ise bu fikirlerin aksiyona geçmesiyle ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

Rektör Yılmaz, konuşmasının devamında, “Karanlığı aydınlatmanın tek yolu bilmekten ve üretmekten geçer. En başta dediğim gibi geleceği öngörebilmenin en iyi ve belki de tek yolu onu oluşturmaktır. Zamanın bu yeni ruhunda bilginin türbülansını görmek ve ulaşmak ne kadar kolaysa anlamak ve yakalamak da o kadar güç. Bu meydan okumaya siz de dahil olun. Lütfen zamanın ruhunu yakalayın ve başarısızlıktan korkmadan kanatlarınızı bilginin türbülansına doğru açın” diye konuştu.

Program sonunda konuşmacılara ödüller ve plaketler takdim edildi. Rektör Yılmaz da 2017 Genç Türkiye Zirvesinde ödül alan isimler arasında yer aldı. Zirvenin ilk günü açılış kurdelesin kesilmesiyle başladı ve fuar alanında devam etti. Fuar alanındaki stantları ziyaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, HKÜ standına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.