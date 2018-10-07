GKV Anaokulu öğrencilerinin hayvan sevgisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulunun minik öğrencileri evlerinde besledikleri evcil hayvanlarını okullarına getirerek sınıf arkadaşlarıyla birçok etkinliğe katıldı. 4 Ekim Hayvanları Koruma gününü hafta boyunca kutlayan Kolejliler bir birinden farklı etkinliklerin mimarı olmayı da başardı.

Hayvanları koruma gününü bir haftaya yayarak bir birinden farklı etkinliklere imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında eğitim öğren anaokulu öğrencileri de evlerinde besledikleri evcil hayvanlarını okullarına getirerek etkinliklere önemli destek verdiler. Bütün hayvanların yaşam hakkına sahip olduklarının hatırlanması açısından önem taşıyan 04 Ekim Hayvanları Koruma Günü, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya devam etti. Etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut, dünyada yaşayan canlıların yaşam alanları ve sağlıklı yaşayabilmeleri için insanların üstlenmek zorunda olduğu görevleri hatırlatarak, "Öğrencilerimize hayvan sevgisi bilincini küçük yaşta aşılamak ve hayvanların canlılar dünyasının en önemli bölümünü oluşturduğunu anlatmak zorundayız. Dünyayı birlikte paylaştığımız hayvanların sağlıklı beslenmesi, yaşam alanlarının düzenlenmesi ve evlerimizde ki evcil hayvanların yatından tanınması için etkinlik kapsamında öğrencilerimiz kendi evlerinde ki evcil hayvanlarını okula getirerek arkadaşlarıyla bir birinden güzel etkinliğe katılmıştır. Gün boyu süren etkinliklerimizde öğrencilerimiz bu anlamda verilmek istenen bilgileri doğru algılayarak önemli kazanımlar elde etmiştir” diye konuştu.

Gün boyu süren etkinliklerde sınıf öğretmenleri de hayvan hakları ile ilgili hazırladığı sunumlarla minik öğrencilere bu konularda önemli mesajlar verdi.