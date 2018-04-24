GKV Liseleri 2017-2018 mezunlarına balo düzenledi

Gaziantep kolej Vakfı Liseleri’nde mezun olacak 118 öğrenci için mezuniyet balosu düzenlendi.

2017-2018 eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında yıl sonu etkinlikleri hız kazandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Cemil Alevli Koleji’nden bu yıl mezun olacak 118 öğrenci için düzenlenen mezuniyet balosu gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Gaziantep Kolej Vakfı Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan’ın yanı sıra bir çok davetlinin katıldığı balo öğrencilerin okul idarecilerine çiçek takdimiyle başladı. Düzenlenen gecede mezun olacak öğrencilerin resmi geçiş programının ardından mezuniyet pastası kesilirken düzenlenen gecede sanatçılar eşliğinde mezunlar ve aileleri gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlendi. 2017-2018 mezunları için düzenlenen baloyla ilgili bir değerlendirme yapan okul müdürü Hakan Alnıaçık, "Bu yıl liselerimizden toplam 118 öğrencimiz mezun olmakta. Önümüzde büyük bir sınav maratonu var. Öğrencilerimizin moralleri yüksek. Bundan sonraki eğitim yaşantılarını Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde sürdüreceklerine inanıyorum. Bugüne kadar aldıkları nitelikli eğitim sonrası Gaziantep Kolej Vakfı ailesinin birer bireyleri olarak bundan sonraki yaşamlarında ülkemize ve milletimize faydalı birer birey olacaklarına inanıyor, bundan sonraki eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi.

Düzenlenen konuşmaların ardından sanatçıların seslendirdiği parçalar eşliğinde veliler ve öğrenciler gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince bir gece geçirerek, gecenin finalini ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak topluca 10. Yıl Marşı okuyarak yaptılar.