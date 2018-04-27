GKV’li Zeynep MoschiniResfebe yarışması birincisi

Şahinbey Belediyesi Bilim Sanat Merkezi tarafından düzenlenen Resfebe Yarışmasına büyük ilgi gördü. Yarışmaya katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Öğrencisi Zeynep Moschini il genelinde katılan 2 bin 796 öğrenci arasından birinci olmayı başararak birincilik ödülünü okuluna götürdü.

Akademik başarılarını bir birinden farklı alanlarda ki başarılarıyla taçlandıran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri derecelerle gündemi oluştururken bir derece de kentimizde son zamanlarda yeni yeni düzenlenmeye başlanan Resfebe Yarışmasından geldi. Gaziantep genelinde 210 okuldan 2796 öğrencinin katıldığı ve Şahinbey Belediyesiyle Şahinbey Bilim Sanat Merkezinin birlikte organize ettiği Resfebe Yarışması sona erdi. Yarışma birinciliğini elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Zeynep Moschini mutluluğunu öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı. Sınıf öğretmeni Serpil Katı ve okul Müdürü Mustafa Şenel yarışmada Gaziantep birinciliğini elde eden Zeynep Moschini’yi kutlayarak başarılar diledi.