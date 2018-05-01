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01 Mayıs 2018 Salı 09:22

GKV’liler Ankara’yı mercek altına aldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Anadolu’yu mercek altına alarak düzenledikleri kültür gezileriyle Anadolu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeyi sürdürüyor.Ankara’ya gezi düzenleyen GKV Özel İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri...

GKV'liler Ankara'yı mercek altına aldı
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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Anadolu’yu mercek altına alarak düzenledikleri kültür gezileriyle Anadolu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeyi sürdürüyor.

Ankara’ya gezi düzenleyen GKV Özel İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri Anıtkabir’i ziyaret ederek Ankara’da incelemeler yaptı. Türkiye’nin dört bir tarafına gezi düzenleyerek Anadolu’yu keşfetmeyi sürdüren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bu kez de rotayı Ankara’ya çevirdi. GKV Özel İlkokulu 4 C Sınıfı öğrencileri ve velileri sınıf öğretmeni Canan Canbolat’ın rehberliğinde Ankara’da çeşitli temaslarda bulundular. Ankara’ya giden GKV kafilesi önce Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirerek yüce önder Gazi Mustafa Kemal’in mozolesine resmi törenin ardından çelenk bıraktılar. Sınıf öğretmeni Canan Canbolat Anıtkabir özel defterine günün anısına yazdığı notta GKV Özel Okullarının Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatan ve milletini seven, üretken, yarınları yaşayacak ve yaşatacak olan sağlıklı nesiller yetiştirmeye devam edeceğini dile getirerek öğrencilerinin ziyaretten dolayı hissettiği duyguları dile getirdi. Anıtkabir’de çeşitli incelemeler yaparak Atatürk’ün yaşamından kesitlerin sergilendiği ve yakın tarihimizde yaşanan olayların anlatıldığı sergiler hakkında bilgiler alan öğrenciler buradan sonra 1. ve 2. Meclis binaları, İsmet İnönü pembe Köşkü, MTA müzesi, Hatipoğlu konağı, Rahmi Koç müzesi gibi Ankara’nın birçok noktasında incelemeler yaptı. Gün boyu süren gezinin ardından incelemelerini tamamlayan öğrenciler gezilerini tamamlayarak Gaziantep’e döndü.
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