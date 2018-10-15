GAZİANTEP:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:25

GKV’liler barış, doğa ve ekoloji şarkılarıyla coştu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sonbahar etkinlikleri çerçevesinde Şubadap Çocuk Şarkıları Orkestrasını ağırladı. Doğa ve barış konulu çocuk şarkılarından oluşan müthiş konserde Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri...

GKV'liler barış, doğa ve ekoloji şarkılarıyla coştu
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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sonbahar etkinlikleri çerçevesinde Şubadap Çocuk Şarkıları Orkestrasını ağırladı. Doğa ve barış konulu çocuk şarkılarından oluşan müthiş konserde Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri gönüllerince eğlendi.

Akademik başarılarıyla dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kuruluşunun 55.yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Sonbahar etkinlikleri çerçevesinde bir birinden farklı sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken GKV Özel Okulları Şubadap Çocuk Şarkıları Orkestrasını ağırladı. Barış, doğa, ekoloji gibi konuları çocuk şarkılarıyla buluşturan Şubadap Çocuk Şarkıları Orkestrası çıktıkları turne kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da konser verdi. GKV Özel İlkokulu ve Anaokulu öğrencilerine yönelik konser veren grup Irmaklar Özgür Akacak, Zeytin Ağacı, Bilmiş Çocuğun Şarkıları, Dino’nun Şarkıları, Gökyüzü Kimin? adlı çocuk şarkılarıyla minik öğrencileri adeta coşturdu. Renkli görüntülere sahne olan konserin ardından grup üyelerine günün anısına çeşitli hediyeler verildi.
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