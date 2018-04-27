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27 Nisan 2018 Cuma 16:10

GKV’liler Çanakkale’yi Okullarına taşıdı

Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu Çanakkale Savaşı sergisi ve konferansı ile farkındalık oluşturan çalışmalara imza atmaya devam ederken gezici Çanakkale Müzesi’ne ev sahipliği yaptı.Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu Çanakkale Savaşından...

GKV'liler Çanakkale'yi Okullarına taşıdı
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Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu Çanakkale Savaşı sergisi ve konferansı ile farkındalık oluşturan çalışmalara imza atmaya devam ederken gezici Çanakkale Müzesi’ne ev sahipliği yaptı.

Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu Çanakkale Savaşından kalan mermi, matara, silah, çarık, şapka ve daha pek çok askeri ekipmanların sergilendiği gezici Çanakkale Müzesi’ne ev sahipliği yaptı. Öğrenciler savaşın hangi şartlar altında gerçekleştiğini, kazanılan zaferin ne kadar büyük bir zafer olduğunu anlatıcı Suat Yılmaz’dan canlı ve coşkulu bir anlatımla dinleyerek Çanakkale Savaşını öğrendiler. Konu hakkında açıklama yapan okul müdürü Mustafa Şenel, “Çanakkale Müzesi ile iletişim kurarak kendilerini okulumuza davet ettik onlar da bizleri kırmayarak okulumuza geldiler, sergilerini bizlerle paylaştılar. Suat Bey verdiği konferans ile öğrencilerimizi o günlere götürdü ve verdiği değerli bilgiler ile öğrencilerimizin vatan sevgisine önemli bir katkı sundu. Çanakkale Savaşı gibi büyük bir tarihi gerçeğimizin varlığı daha ilkokul sıralarında oturan öğrencilerimiz için bile çok büyük bir ders niteliğindedir. Ülkemiz için canını vermiş olan tüm şehitlerimizi minnet ve şükran ile anıyoruz. Öğrencilerimizi emanetimize sahip çıkacak bireyler olarak yetiştirmek misyonumuzu sarsılmaz bir biçimde sürdürüyoruz" dedi.
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