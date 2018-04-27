GKV’liler İstanbul Efendisi Müzikalini sahneledi

İstanbul Efendisi Müzikalini sahneleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri tiyatro severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Müzikali izleyen GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy oyuncuları kutlayarak sahne sanatlarının insan yaşamında önemli yer tutuğunu ifade etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Atatürkçü Düşünce ve Tiyatro Kulübü İstanbul Efendisi Müzikalini sahneleyerek Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Merkezinde sahnelenen müzikali izlemeye gelen sanatseverler adeta izdiham oluşturdu. Geceye Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan’ın yanı sıra çok sayıda davetli ve öğrenci velileri katıldı.

Sahne sanatlarına önemli destek verdikleri ve her yıl Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı müzikali sahnelediklerini ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Hakan Anlıaçık “Tiyatro, insan varlığının tümünü yansıtan, yaşatan bir sanattır.

Yaşamın canlı bir öyküsüdür. Tiyatro, gerçek varlığımızın bütüncül ve büyülü sanatıdır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri, öğrencilerini üst düzey bir akademik eğitimle donatmakta, onları öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirmekte ve öğrencilerinin sanatsal yönlerini de kültürel ve sanatsal etkinliklerle geliştirmektedir. Bu amaçla her yıl bir Türkçe bir İngilizce tiyatro sahnelemektedir. Liselerimiz Atatürkçü Düşünce ve Tiyatro Kulübümüz, bu yıl Musahipzade Celal’in “İstanbul Efendisi” adlı oyunu sahneledi. Bugün sahnelediğimiz müzikalimizde 37 öğrencimiz rol aldı. Müzikalin yönetmenliğini edebiyat öğretmenlerimiz Mustafa Alıcı ve Demet Tekerekoğlu yaptı. Danslar öğretmenimiz Seval Sibel Oğuzcan, Müzikler Buket Güç tarafından organize edildi. Müzikalin dekorları Görsel Sanatlar Zümre Başkanımız Hayal Bazoğlu, Görsel Sanatlar Öğretmenlerimiz Emine Korkmaz ve Melek Kaman Aslan tarafından yapıldı. İstanbul Efendisi adlı müzikalimizin ardından 2 Mayıs 2018 tarihinde de İngilizce Müzikalimiz olan The Fighter” müzikalini sahneleyeceğiz” dedi.

Gaziantepliler rengarenk bir gece yaşadı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Atatürkçü Düşünce ve Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından 8 aylık yoğun çalışmalar sonucu sahneye hazırlanan 37 öğrenci, 7 öğretmen ve 5 teknik personelin görev aldığı, “İstanbul Efendisi Müzikali" izleyenleri adeta büyüledi. Gaziantep Kolej Vakfı Liseleri tarafından sahnelenen ve adeta izleyenlerin renkli bir gece yaşamalarını sağlayan İstanbul Efendisi Müzikalinde Osmanlı’nın çok kültürlü yaşantısının izlerini taşıyan ve İstanbul folklorundan örnekleri çağdaş bir anlatımla sergileyen müzikal oyun, izleyenlerine danslı, müzikli, eğlenceli ve rengarenk bir gece yaşattı. Geniş oyuncu kadrosu, birbirinden ilgi çeken dekor ve kostümleriyle de büyük beğeni toplayan oyunda, Lale devri sonrasında dönemin toplumsal yapısı, sosyal ilişkileri ve yozlaşan değerleri hiciv yoluyla anlatıldı. Müzikali büyük bir hayranlıkla izleyen konuklar müzikalin sonunda oyuncuları ayakta alkışladı. Müzikalin sahnelenmesini sağlayan öğretmen ve öğrencileri kutlayan okul idarecileri günün anısına yönetmen ve diğer öğretmenlere çiçek verdi.