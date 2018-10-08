GAZİANTEP:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:40

Gönüllüler sonbahar kahvaltısında buluştu

Toplum Gönüllüsü Gençlerin sosyal sorumluluk eğitim ve projelerini gerçekleştirmek amacıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı Gaziantep Komitesi tarafından düzenlenen sonbahar kahvaltısı büyük ilgi gördü.Eğitim Gönüllüleri Vakfı Gaziantep...

Gönüllüler sonbahar kahvaltısında buluştu
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Toplum Gönüllüsü Gençlerin sosyal sorumluluk eğitim ve projelerini gerçekleştirmek amacıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı Gaziantep Komitesi tarafından düzenlenen sonbahar kahvaltısı büyük ilgi gördü.

Eğitim Gönüllüleri Vakfı Gaziantep Komitesi adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Sezen Akınal Bulut toplum gönüllülerine destek verenlere teşekkür ederek, "2014 yılında ulusal bir vakfın farklı bir şehirde kurulan ilk sosyal komitesi olarak çalışmalarımıza başladık. Dört yıl içerisinde elde ettiğimiz gelirlerle yüzlerce gencin sosyal sorumluluk adına geliştirdiği projelere kaynak sağladık. Kimi zaman yenilenen bir köy okuluna, kimi zaman ceza evindeki çocukların eğitimlerine, kimi zamanda cinsiyet eşitsizliğinden dolayı bütçe ayrılıp okutulmayan kız öğrencilerin eğitim masraflarına kaynak oldu bizim elde ettiğimiz gelirler" dedi.

"Çocuk Gülerse Dünya Güler Projesi devam edecek"

Toplum Gönüllüleri olarak uygulamaya koydukları bütün projelerin devam edeceğini de ifade eden Akınal Bulut, büyük ilgi gören Çocuklar Gülerse Dünya Güler Projesinin de toplumun bütün kesimlerine yayılacağını belirterek, "Geçtiğimiz yıl itibariyle düzenlediğimiz etkinliklerden elde edilen gelirin Gaziantep’te ve kendi bölgemizde gerçekleştirilecek olan projelerde kullanılmasına karar verdik. Bu projelerden en önemlisi geçtiğimiz yıl lansmanını yaptığımız ön çalışmaları hızla devam eden Çocuk Gülerse Dünya Güler Projesiyle, Gaziantep’te dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların sosyal, bilişsel ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ilerlerken en büyük güvencimiz ve desteğimiz bizi etkinliklerimizde yalnız bırakmayan siz değerli bağışçılarımıza, bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yoğun katılımın gerçekleştirildiği sonbahar kahvaltısına katılanlar gerçekleştirilecek projeler hakkında da Gaziantep komitesinden bilgiler aldılar.
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