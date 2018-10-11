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11 Ekim 2018 Perşembe 15:39

Görme kayıplarını önleme yolları

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Burak Bilgin Dünya Görme Günü sebebiyle görme kayıplarını önlemek için önerilerde bulundu.Öğretim Üyesi Burak Bilgin, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası...

Görme kayıplarını önleme yolları
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Medical Park Gaziantep Hastanesi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Burak Bilgin Dünya Görme Günü sebebiyle görme kayıplarını önlemek için önerilerde bulundu.

Öğretim Üyesi Burak Bilgin, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Körlüğü Önleme Ajansının öncülük ettiği ve bir çok resmi-sivil örgütün desteğiyle kurulan Uluslararası VISION 2020 ‘Görme Hakkı’ oluşumu her yıl Ekim ayının ikinci Perşembe günü kutlanan "Dünya Görme Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık örgütünün verilerine göre tüm dünyada 1.5 milyon görme engelli ve 5 milyondan fazla az gören çocuğun bulunduğu tahmin edildiğini söyledi.

Önlenebilir görme kayıpları ile baş edilebilmesi için önerilerde de bulunan Bilgin, "Dünya sağlık örgütünün verilerine göre tüm dünyada 1.5 milyon görme engelli ve 5 milyondan fazla az gören çocuğun bulunduğu tahmin edilmektedir. Görme kaybı nedeniyle eğitim ve öğretime devam edemeyen çocuk sayısı 2 milyona yakındır. Görme kayıplarının büyük çoğunluğu önlenebilir görme kayıplarıdır. Önlenebilir görme kayıplarıyla baş edebilmek adına, doğumdan itibaren çocuklarımızın göz ve görme durumlarının takip edilmesi, bu alanda atılacak en önemli adımdır. Yenidoğan bebeklerin eğer zamanında doğmuşlar ise 1. ayın sonunda doğumsal göz hastalıkları açısından tarama muayenelerinin yaptırılması, erken doğmuş ve/veya küvezde kalmış çocukların da prematüre retinopatisi taramalarının yaptırılması önem arz etmektedir. Göz ve görme gelişiminin devam ettiği çocukluk döneminde, belirli periyodlarda çocukların göz muayenelerinin yapılması önerilmektedir. Daha aydınlık bir Dünya için, görmeler kararmasın, hayatlar kararmasın" diye konuştu.
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