GSO-MEM Gaziantep’teki yerli ve yabancı kurum ve temsilcilikleri ağırladı

Gaziantep sanayisinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kalifiye eleman talebini karşılamak üzere kurulan ve sahip olduğu 20 eğitim salonu, 15 uygulama atölyesiyle bugüne kadar bin 200 kursiyere eğitim veren GSO Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM)...

Gaziantep sanayisinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kalifiye eleman talebini karşılamak üzere kurulan ve sahip olduğu 20 eğitim salonu, 15 uygulama atölyesiyle bugüne kadar bin 200 kursiyere eğitim veren GSO Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) kurum ve kuruluşlarla ortak proje geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gaziantep’te faaliyet gösteren yerli ve yabancı kurum temsilcilikleri ile ortak çalışmalar yürüten GSO-MEM, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Kurulu ile işbirliği çerçevesinde yeni bir toplantı düzenledi.

Toplantıya, UNDP, UNFPA, ATSO, Kızılay, UNHCR, ASAM, IBC, IOM, Qatar Charity, US Embassy, İpekyolu Kalkınma Ajansı, UNICEF, Gaziantep Göç İdaresi gibi 50’ye yakın yerli ve yabancı kuruluşun idareci ve temsilcileri katıldı.

GSO-MEM’de verilen eğitim ve projelerin anlatıldığı toplantının ardından GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü ve GSO-MEM Müdürü Yusuf İymen, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Gaziantep için çok sayıda ortak projenin ilk adımlarının atıldığı toplantıda bu organizasyonların çok daha sık yapılması kararlaştırıldı.

Görüşmelerin ardından merkezin eğitim birimlerini ve atölyelerini gezen katılımcılar GSO-MEM’in Gaziantep ekonomisine katacağı katma değere vurgu yaparak, ilerleyen süreçte de her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirttiler.