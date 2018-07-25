GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:00

GSO-MEM Gaziantep’teki yerli ve yabancı kurum ve temsilcilikleri ağırladı

Gaziantep sanayisinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kalifiye eleman talebini karşılamak üzere kurulan ve sahip olduğu 20 eğitim salonu, 15 uygulama atölyesiyle bugüne kadar bin 200 kursiyere eğitim veren GSO Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM)...

GSO-MEM Gaziantep'teki yerli ve yabancı kurum ve temsilcilikleri ağırladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gaziantep sanayisinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kalifiye eleman talebini karşılamak üzere kurulan ve sahip olduğu 20 eğitim salonu, 15 uygulama atölyesiyle bugüne kadar bin 200 kursiyere eğitim veren GSO Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) kurum ve kuruluşlarla ortak proje geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gaziantep’te faaliyet gösteren yerli ve yabancı kurum temsilcilikleri ile ortak çalışmalar yürüten GSO-MEM, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Kurulu ile işbirliği çerçevesinde yeni bir toplantı düzenledi.

Toplantıya, UNDP, UNFPA, ATSO, Kızılay, UNHCR, ASAM, IBC, IOM, Qatar Charity, US Embassy, İpekyolu Kalkınma Ajansı, UNICEF, Gaziantep Göç İdaresi gibi 50’ye yakın yerli ve yabancı kuruluşun idareci ve temsilcileri katıldı.

GSO-MEM’de verilen eğitim ve projelerin anlatıldığı toplantının ardından GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü ve GSO-MEM Müdürü Yusuf İymen, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Gaziantep için çok sayıda ortak projenin ilk adımlarının atıldığı toplantıda bu organizasyonların çok daha sık yapılması kararlaştırıldı.

Görüşmelerin ardından merkezin eğitim birimlerini ve atölyelerini gezen katılımcılar GSO-MEM’in Gaziantep ekonomisine katacağı katma değere vurgu yaparak, ilerleyen süreçte de her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirttiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku