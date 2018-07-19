GSO-MEM ile Gız işbirliğinde gerçekleştirilen,‘CFW projesi’ kapsamında kursiyer sayısı bin 300’e ulaşacak

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde bin kişinin eğitim alacağı “Cash forWork (CfW) Projesi”Aralık ayına kadar uzatılarak 300 kişiye daha eğitim verilmesi kararlaştırıldı.Farklı...

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde bin kişinin eğitim alacağı “Cash forWork (CfW) Projesi”Aralık ayına kadar uzatılarak 300 kişiye daha eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

Farklı iş kollarında mesleki eğitimlerin verildiği proje kapsamında yeni eğitimlerle birlikte kurs alanların sayısı bin 300’e ulaşacak.

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu yetkililerinden oluşan heyet Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek verilen eğitimler ve çalışmaları yerinde inceledi.

Mesleki ve uygulamalı eğitimler hakkında GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü ve GSO-MEM Müdürü Yusuf İymen ile bir araya gelen GIZ Avrupa, Mena ve Orta Asya Projeleri Yöneticisi UteKlamert, GIZ Projeler Yöneticisi RudolfRogg, GIZ Türkiye Ülke Direktörü RubeenaEsmail, GIZ Türkiye Portfolyo Yöneticisi CihanserImren, GIZ Cash forWork Projesi Yöneticisi GabrieleMühlig, GIZ Cash forWork Projesi Koordinatörü Candost Aydın işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, proje kapsamında daha fazla kursiyere eğitim vermek için işbirliğine devam edeceklerini kaydettiler.

-GSO-MEM ve GIZ işbirliği

GSO-MEM ve GIZ işbirliğinde bugüne kadar 36 mesleki eğitim programı açıldı ve Türk vatandaşların yanı sıra Suriyelilere mesleki eğitim verilmeye devam ediyor.

GSO-MEM’de haftalık olarak düzenlenen ‘İş Forumu’nda eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerle, personel talebinde bulunan firmalar bir araya gelerek işe başlamaları sağlanıyor. İstihdam garantili programları tamamlayan kursiyerler doğrudan sanayiye yönlendirilerek işe yerleştiriliyor.

Kursiyerleri istihdam eden firmalara 6 aylık sigorta prim ve yarım maaş destek sağlanıyor.

Sadece GIZ ile gerçekleştirilen “Cash forWork” projesi kapsamında bugüne kadar 540 kursiyer işe yönlendirildi.

Fiziki şartları, eğitim imkanları, atölye ve laboratuvarlarının yanı sıra GSO-MEM kursiyerlerin eğitim süresi boyunca servis, yemek gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

GSO-MEM’de 20 atölyede, 28 eğitim sınıfı bulunuyor, sanayiye yönelik çok sayıda iş kolunda mesleki eğitim veriliyor.