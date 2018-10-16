GAZİANTEP:
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16 Ekim 2018 Salı 16:38

GSO-MEM kursiyerlerini istihdam eden firmalara tam maaş destek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde, GSO-Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) devam etmekte olan kursları bitiren kursiyerleri istihdam eden firmalara yılsonuna kadar brüt asgari ücret üzerinden...

GSO-MEM kursiyerlerini istihdam eden firmalara tam maaş destek
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde, GSO-Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) devam etmekte olan kursları bitiren kursiyerleri istihdam eden firmalara yılsonuna kadar brüt asgari ücret üzerinden tam maaş desteği sağlanacak.

Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirme amacıyla kurulan GSO-MEM’de, GSO-GIZ işbirliğinde 2018 yılında başlayan, Cash forWork Projesi’nde 75 meslek kolunda eğitim verilmeye devam ediliyor.

Eğitim gören kursiyerleri istihdam etmek, destekten yararlanmak ve yabancı işçi çalıştırmayla ilgili bilgi almak isteyen üyeler, www.gso.org.tr ve www.gsomem.com.tr internet adresinden bilgi alabilecek.

Makine imalatı, metal, kaynak, tekstil, ahşap, mobilya, 3 boyutlu yazıcı ve plastik atölyelerinin yer aldığı merkezde hem teknik elemanlar hem de idari kadro için eğitimler veriliyor. Suriyelilere de 1 aylık Türkçe dil kursunun verildiği merkezde tüm kursiyerler; meslek etiği, iş sağlığı güvenliği, hijyen, çalışma mevzuatı gibi temel yaşam becerileri eğitimleri alıyor. Mesleki eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.Ayrıca eğitimler sonrasında Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olanlar MYK belgesi almaya hak kazanıyor.

2018 yılı içerisinde yaklaşık 1500 kişiye mesleki eğitimin verildiği GSO-MEM’de, dış ticaret, temel ve bilgisayarlı muhasebe, yönetici asistanlığı, ambalaj ve paketleme, CNC operatörü, tornacı, frezeci, tesviyeci, metal işleme elemanı, elektrik, gaz altı, MIG-MAG, TIG kaynakçı, bobinci, tarakçı, fitilci, cerci, vaterci, konfeksiyon dikiş elemanı, mobilyacı, PVC montaj elemanı, inşaat boyacı, web tasarımcı, bilgisayar programcısı, yuvarlak örme elemanı, bilgisayar bakımcı, iplik laborantı..v.b. alanlarında mesleki eğitimler verilmeye devam ediliyor.
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