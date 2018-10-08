GSO-MEM’de “Dış ticaret bilgilendirme semineri” düzenlendi

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde, “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) Ticaret Bakanlığı...

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde, “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından verilen seminer kapsamında üyelere, Devlet Destekleri, Dahilde İşleme Rejimi, Pazara Giriş İşlemleri, Ticari Bilgiye Erişim, Malezya ve Hindistan pazarına giriş konularında sunumlar yapıldı.

Seminerde ayrıca, İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurtdışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi konularında bilgiler verildi.

Gün boyu süren seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandı.