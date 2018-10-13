Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ile meclis ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ziyarette yaptığı konuşmasında...

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ile meclis ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ziyarette yaptığı konuşmasında tarihi, kültürü, sanayisi ve ticareti ile Gaziantep’e yurtdışındaki yayınlarda da sıkça yer verildiğini dile getirirken, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Gaziantep’in tüm şehirlere örnek olduğunu söyledi.

KUTSO heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in geçmişten günümüze üreten bir şehir olduğunu kaydetti.

Ünverdi, sanayiciler olarak gece gündüz demeden çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirterek, “1765 Marsilya Limanı Kayıtlarına bakıldığında şehrimizden Antep işi kumaşların alınıp satıldığını ve ihraç edildiğini görebilirsiniz. Biz de atalarımızdan aldığımız girişimcilik ruhu ile çok geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapmaya devam ediyoruz. Ürettiğimiz ürünleri dünyanın 180 ülkesine ihraç ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 6,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu yılsonunda 7 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Gaziantep’in daha önce Dünya Bankası En Rekabetçi Şehirler Bilgi Bankası Projesinde en rekabetçi 7 şehir arasında yer aldığını hatırlatan Ünverdi, “Yurtdışında yayınlanan raporlarda Gaziantep’e başarılı çalışmalarından dolayı sıkça yer veriliyor. Gastronomi dalında UNESCO tarafından ’fark oluşturan Şehirler Ağı’nadahil edilen Gaziantep, FDİ Magazine dergisi tarafından ‘Geleceğin Avrupa Şehirleri’ sıralamasında 9. sırada yer aldı.Wall Street Journal araştırmasında da dünyanın en hızlı gelişen 9. şehri seçildi” şeklinde konuştu.

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullara dikkati çeken Ünverdi, bu sıkıntılı sürecin atlatılmasına katkıda bulunacak tüm çalışmaları sonuna kadar desteklediklerini kaydetti. Ünverdi, “İnşallah bu zor günleri birlikte atlatacağız. Hepimiz sanayisiyle, ticaret erbabıyla ülkemiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Son dönemde devletimiz tarafından uygulamaya konulan çok önemli uygulamalar söz konusu. Biz de bu çalışmalara tam manasıyla katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tasarruf tedbirleri, enflasyonla mücadele, yüzde 10 fiyat indirimi gibi son dönemde başlatılan kampanyaları destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında eğitim konusuna vurgu yapan ve Gaziantep Sanayi Odası’nın eğitim projeleri hakkında bilgiler veren Ünverdi, ”Mesleki eğitim konusunda bölgemizin sanayisine kalifiye eleman kazandırmak amacıyla GSO Mesleki Eğitim Merkezi’ni kurduk. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz protokolle,‘Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi’ni (GASİMEP) başlattık. Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında, girişimci kadınlara yönelik Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) çalışmalarımız devam ediyor. Binanın inşaatının yüzde 70’i tamamlandı. Bu projemizle iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen kadınların, işe giriş süreçleri desteklenerek sağlam temelli ve sürdürülebilir girişimlerin hayata geçirilmesini amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ev sahipliği için GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye teşekkür eden KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç da konuşmasında Gaziantep’in çalışkanlığı, sanayisi, insanı ve farklılıkları ile tüm şehirlere örnek olduğunu ifade etti.

Yurtiçi ve yurtdışı gezileri kapsamında Gaziantep ve bölge illerini ziyaret ettiklerini dile getiren Özotraç, “Zaman zaman yurtiçi ve yurtdışı geziler gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede de ziyaretlerimize Gaziantep’ten başladık ve daha sonra Şanlıurfa ve Hatay ziyaretlerimiz olacak. Gaziantep Ortadoğu’ya açılan bir kapı ve 500 bin Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Zaten misafirperverliği ile Gaziantep çok sıcakkanlı bir şehir. Bu anlamda şehrimiz ve ülkemiz adına sizlere teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi.

Özotraç, Gaziantep ile ticari ve kültürel işbirliklerini geliştirmek istediklerinin altını çizdiği konuşmasında, bu kapsamda sanayicileri Kütahya’ya yatırım yapmaya davet etti. Kütahya’nın özellikle termal tesis yatırımları için ideal bir alan olduğunu söyleyen Özotraç, iki şehir arasındaki kültürel bağların gelişmesi ve turizmin artması için haftada bir gün doğrudan uçak seferi düzenlenmesi önerisinde bulundu.

“Gaziantep’in Türkiye ve dünyaya vermiş olduğu vizyondan bizde istifade edelim istedik” diyen Özotraç, “Bu gelişmişliği biz de şehrimize nasıl taşıyabiliriz noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Müşterek yapılabilecek hareket noktalarımız olabilir. Öncelikle bizim bölgemizdeki Zafer Havalimanı Kütahya, Uşak, Afyon ve Eskişehir’e hitap ediyor. Ama bu havaalanımızı istediğimiz gibi değerlendiremiyoruz. Biz istedik ki bize uzak olan şehirlerle münasebetlerimizi bu havayolu ile kolaylaştıralım. Bu kapsamda uygun görürseniz Gaziantep’ten de hafta bir gün karşılıklı uçak seferi olmasını istiyoruz ve bu konuda birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. Ayrıca termal konusuna ilgi duyan sanayicilerimiz Kütahya ve bölgesinde yatırım yapmayı düşünürlerse kapımız açık ve kendilerine hizmete amadeyiz. Kütahya’daki yeni kurulan 3. Organize Sanayi Bölgemize de müteşebbislerimizi yatırım yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Perihan Çöçelli, Başar Küçükparmak, Mustafa Özmermer ile Genel Sekreter Kürşat Göncü’nün de hazır bulunduğu ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.