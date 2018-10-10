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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:16

GSO’dan enflasyonla mücadeleye tam destek

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep Sanayi Odası olarak ülkemizin geleceği, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve istikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekliyoruz”Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu...

GSO'dan enflasyonla mücadeleye tam destek
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GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep Sanayi Odası olarak ülkemizin geleceği, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve istikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekliyoruz”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına tam destek verdiklerini söyledi. Ünverdi, “Devlet-Millet el ele vererek inşallah enflasyonla mücadelede mesafe kat edeceğimize yürekten inanıyoruz” dedi.

Enflasyondaki artışın sanayiden esnafa, memurdan işçiye kadar toplumun tüm kesimlerini etkilediğini dile getiren Adnan Ünverdi, “Devletimiz, son dönemde yaşanan gelişmeler karşısında önemli tedbirler alıyor. Enflasyonla mücadele kararı da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın almış olduğu ve piyasaları rahatlatmaya yönelik önemli bir adımdır. Kamu ve özel sektör el ele verirsek yüksek enflasyona karşı başarılı olur ve önümüzdeki süreçte enflasyonun, dolayısıyla döviz kurunun makul seviyelere düştüğünü görebiliriz” şeklinde konuştu.

Ünverdi, bu süreçte kararlığın önemine vurgu yaptığı açıklamasında, “Hepimiz üzerimize düşen sorumluluklar çerçevesinde,taviz vermeksizin enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmalıyız. Program kapsamında alınan kararlar çok isabetli ve ekonomik istikrara önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Sektörlerden de programın uygulanması ve destekler noktasında güzel dönüşler olduğunu görmek oldukça sevindiricidir. Kamunun yanı sıra, bankalar, şirketler ve sivil toplum kuruluşları Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na tam destek vermektedir. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizlerde ülkemizin geleceği, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve istikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekliyoruz. Enflasyonla mücadele konusunda üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle bu yönde yapılan çalışmaların ve uygulamaların yanında olduğumuzu bildiriyoruz” diye konuştu.
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