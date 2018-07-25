GSO’dan işverenler için iş sağlığı ve güvenliği eğitim semineri

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) işbirliğinde, “İşverenler için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Semineri” düzenlendi.GSO Sani Konukoğlu Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde,...

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) işbirliğinde, “İşverenler için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Semineri” düzenlendi.

GSO Sani Konukoğlu Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, işverenlere İSG konusunda farkındalık kazandırmak, işveren ve çalışanın hak ve sorumlulukları noktasında bilgiler verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye’nin 6. büyük ekonomisine sahip Gaziantep’te sadece Organize Sanayi Bölgesinde 140 bin kişinin istihdam edildiğini, kent genelinde ise 450 bin sigortalı çalışanın bulunduğunu söyledi.

Ünverdi, Gaziantep’in iş sağlığı ve güvenliği konusunda titizlikle yönetilmesi gereken başlıca şehirler arasında yer aldığını belirterek, “Suriyeli yatırımcıların yanı sıra çok sayıda Suriyeli çalışanın bulunduğu kentimizde, bu insanların kayıt altına alınmaları ve uygun koşullarda çalıştırılmaları büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalara göre, gerekli tedbirler alındığında iş kazalarının yüzde 98’inin, iş hastalıklarının ise yüzde 100’ünün önüne geçilebildiğinin altını çizmek isterim” dedi.

Devletin iş sağlığı ve güvenliği yasasında yaptığı değişikliklerle iş hastalıkları ve kazalarının en aza indirilmesi için büyük çaba sarf ettiğini kaydeden Ünverdi, “Bu kapsamda geçtiğimiz yıl İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlamaları 3 gün boyunca Gaziantep’te gerçekleştirildi. İstihdam seferberliğinin ardından, iş ve sağlıkta güvenlik seferberliğinin startı verildi. İnşallah önümüzdeki süreçte alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını göreceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“İnsan hayatı kutsaldır ve her şeyin başında gelmektedir” diyen Ünverdi, “Gerekli tedbirleri almayan, iş sağlığı ve güvenliğine yatırım yapmayan firmalar zaten bunun bedelini yaşanabilecek bir kazada fazlasıyla ödüyor. İş sağlığı ve güvenliğine işverenler kadar, çalışanların da önem vermesi ve alınan tedbirlere uyması iş kazalarını önemli oranda azaltacaktır. İş sağlığı ve güvenliği aslında bir zorunluluk olmaktan çok vicdani bir meseledir” ifadelerini kullandı.

GSO’nun meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önüne geçmek için çalışmalar yürüttüğünü aktaran Ünverdi bu kapsamda, GSO-Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM), mesleki eğitim alan tüm kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdiklerini kaydetti.

Sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan GSO-MEM’de mesleki eğitimlerin hızla devam ettiğine de vurgu yapan Ünverdi, “Burada hem sektörlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyor, hem de meslek sahibi olmak isteyen Türk ve Suriyeli vatandaşlara mesleki eğitimler veriyoruz. Bunun yanında, ILO ile beraberce kurduğumuz sınıf içerisinde iş güvenliği ve sağlığı eğitimi veriyoruz. Önümüzdeki günlerde de Suriyelilere yönelik; konfeksiyon ve penye dikiş, ambalaj ve paketleme, duvar, örme, destek elemanı, freze, pamuk, iplik, inşaat boyacısı, kaynakçı, mobilya döşemeciliği, branşlarında eğitim programları düzenleyeceğiz. Bu programlara katılmak isteyenleri ya da çalışanları GSO-MEM’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye İşadamları Derneği Başkanı Halid Babilli de konuşmasında Türk ve Suriyeli işadamlarının işbirliği noktasında ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Dernek olarak Gaziantep Sanayi Odası ile daha sıkı ilişkiler kurarak projeler geliştirmek istiyoruz. Suriyeli işadamı ve çalışanların Türkiye’deki iş ortamına entegrasyonunu sağlamak ve farkındalık oluşturmak için bu seminerleri çok önemsiyoruz. Suriyeli işadamları ve çalışanlara yönelik eğitim, etkinlik ve seminerlerin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ILO Danışmanı İSG Uzmanı Nefise Burcu Ünal katılımcılara sunum eşliğinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu Gerekçeleri, İSG Kanunu Amaç ve Kapsamı, Tehlike Sınıfları, Önleyici Yaklaşım ve Mevzuatta Risk Değerlendirmesi ve diğer İSG konularında bilgiler verdi.

Toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, TOBB Güneydoğu ve Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı G. Hülya Akkaya ile çok sayıda firma temsilcisi katıldı.