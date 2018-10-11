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11 Ekim 2018 Perşembe 16:03

GSO’dan üyelerine indirim kampanyasına destek çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından enflasyonla mücadele programı kapsamında başlatılan indirim kampanyası çerçevesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) üyelerine kampanyaya destek olma çağrısında...

GSO'dan üyelerine indirim kampanyasına destek çağrısı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından enflasyonla mücadele programı kapsamında başlatılan indirim kampanyası çerçevesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) üyelerine kampanyaya destek olma çağrısında bulundu.

İmalat sanayisine yönelik ürünlerin üretimini yapan ve indirim yaparak kampanyaya katılmak isteyen firmaların GSO web sitesindeki formu doldurarak en geç 19 Ekim 2018 Cuma gününe kadar odaya bildirmeleri istendi.

Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonuyla Türkiye genelinde yapılacak çalışmayla, Tüketici Fiyat Endeksinde bulunan ürünlere yönelik üretim gerçekleştiren ve bu ürünlerin ticaretini yapan, asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 oranında indirim yaparak kampanyaya katılmak isteyen firmaların belirlenmesi amaçlanıyor.

Son tüketiciye yönelik ürünlerin fiyatında indirim yapılmasına yönelik kampanyaya Gaziantep Sanayi Odası olarak destek verdiklerini belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ve bu sıkıntılı sürecin atlatılmasına katkıda bulunacak tüm çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Ürün ve hizmetlerde yüzde 10 indirim kararı ile başlatılan kampanyaya Gaziantep’ten de güçlü bir destek geldi. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de doğrudan tüketiciye yönelik üretim yapan firmalarımızla temasa geçtik. İş dünyamız fiyat indirimini olumlu karşıladı ve kampanyaya katılımın artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Firmalarımızı da indirim kampanyasına katılmaya davet ediyoruz" dedi.
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