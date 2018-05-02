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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:04

GSO’ya hayırlı olsun ziyareti

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Güneydoğu Anadolu Bölge Direktörü Şinasi Albayram, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yi ziyaret etti.Gaziantep Sanayi Odasında (GSO) gerçekleştirilen seçimlerin ardından hayırlı...

GSO'ya hayırlı olsun ziyareti
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Türk Ekonomi Bankası (TEB) Güneydoğu Anadolu Bölge Direktörü Şinasi Albayram, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yi ziyaret etti.

Gaziantep Sanayi Odasında (GSO) gerçekleştirilen seçimlerin ardından hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Gaziantep Şube Müdürü Barış Bozgeyik, Gaziantep Şubesi İşletme Portföy Yöneticisi Sevilay Soysal ile birlikte Adnan Ünverdi ile görüşen Şinasi Albayram, Başkan Ünverdi’ye yeni görevinde başarı diledi.

Ziyaretleri için Albayram’a teşekkür eden Adnan Ünverdi de, yeni dönemin herkese hayırlı olmasını temenni ederek, Gaziantep ve Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
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