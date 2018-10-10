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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:17

GTB Laboratuvarı, TÜRKAK Akreditasyon sertifikasını yeniledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş, TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası ve kapsamını yeniledi.Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Koca, Ticaret Bakanlığı, Mersin laboratuvarının...

GTB Laboratuvarı, TÜRKAK Akreditasyon sertifikasını yeniledi
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş, TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası ve kapsamını yeniledi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Koca, Ticaret Bakanlığı, Mersin laboratuvarının talep ettiği metotlar doğrultusunda yağ analizleri akreditasyon kapsamlarını güncellediklerini belirterek, bölgedeki yağ ihracatçılarına daha geniş bir ürün yelpazesi üzerinde hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

İhracata gidecek olan tüm yağ analizlerinde Ticaret Bakanlığının istediği metotlara uygun hizmet sunduklarını kaydeden Koca, “Laboratuvarımızda, 3 Ekim 2018 tarihinden itibaren TÜRKAK akreditasyon sistemi kapsamında Ayçiçeği Yağında Sterol kompozisyonunda TS EN ISO 12228-1 metoduna göre analizler yapılmaya başlanmıştır. Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından laboratuvarımızın kapsamı uygun görülmüş olup, 2018-21 sayılı “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği” ne göre Ticaret Bakanlığına İhracat için TAREKS sistemi üzerinden başvuruda bulunan bölgemizdeki tüm yağ ihracatçıları, denetim numunelerini laboratuvarımıza göndererek, hızlı ve doğru sonuçlar elde edebileceklerdir” diye konuştu.
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