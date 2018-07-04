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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:43

GTB’de ‘’İmar Barışı’’ bilgilendirme toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliğiyle, ‘İmar Barışı’ bilgilendirme toplantısı düzenlendi.GTB konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çevre ve...

GTB'de ‘'İmar Barışı'' bilgilendirme toplantısı
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliğiyle, ‘İmar Barışı’ bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

GTB konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, İmar Barışı düzenlemesinin detayları ve vatandaşların düzenlemeden nasıl faydalanacakları konusu anlatıldı. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve Besi Organize Sanayi Bölgesi üyelerinin katılımıyla tertiplenen toplantıda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Şehir Plancıları Sinan Tütüncüler ve Özge Nur Yıldız, düzenlemenin içeriği hakkında sunum yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Başkanı Akıncı, İmar Barışı kapsamında imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgelerinin bu konuda yaşanan sorunlara köklü çözüm sağlayacağını ifade etti. Türkiye’de imara aykırı yapılardan kaynaklanan sorunların uzun yıllardır kamuoyu gündemini meşgul ettiğini anımsatan Akıncı, “Bu soruna karşı başlatılan yeni düzenleme inşallah vatandaşlarımıza çözüm noktasında kolaylıklar sağlayacağı gibi ülkemizde geleceğin şehirlerinin oluşturulmasına da katkı sunacaktır” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak ise, İmar Barışı düzenlemesinin Besi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren esnaflara sağlayacağı avantajlar hakkında bilgi verdi. İmar Barışından faydalanılması gerektiğini belirten Toprak, “Besi Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep için büyük önem arz etmekte. Gaziantep, Güneydoğunun hayvan borsasının olduğu kilit bir nokta konumunda. Bu nedenle bizde Besi Organize Sanayi Bölgemizin gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. İmar barışı düzenlemesi bu bağlamda bu bölgede faaliyet gösteren üreticilerimize gerek eksik aboneliklerin tamamlaması gerekse de banka kredileri ve teşviklerden faydalanmaları noktasında fırsat sağlayacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şehir Planlamacısı Sinan Tütüncüler ’de, katılımcılara düzenlemenin içeriği, düzenlemeden kimlerin faydalanabileceği ve nasıl başvuru yapılabileceği hakkında sunum yaptı.

Tütüncüler ayrıca, toplantı sonrası katılımcılardan gelen sorulara yanıt verdi.
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