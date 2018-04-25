GTB’de Lisanslı depoculuk bilgilendirme toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) iş birliğiyle ‘Lisanslı Depoculuk Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi.

GTB Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, TMO Genel Müdürlüğü Lisanslı Depoculuk Şube Müdürü Gökhan Gürbüz, TMO Gaziantep Şube Müdürü Cemil Doğan, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri, İKA Temsilcileri, Ziraat Odaları Başkanları, çiftçiler ve çok sayıda tüccar katıldı. Lisanslı Depoculuk sisteminin üreticiye, tüccara ve sanayiciye sağladığı avantajlar ile TMO’nun lisanslı depolardaki alım uygulamasının anlatıldığı bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, dünyada tarım ticareti sisteminin hızla değiştiğini ve bu değişime de lisanslı depoculuğun öncülük ettiğini söyledi.

Tüm tacir ve çiftçilerin lisanslı depoculuk sistemini iyi tanıması ve bu konuda yeterli bilgiye sahibi olması gerektiğini vurgulayan Tiryakioğlu, “Lisanslı depoculuk tarım ticaretini kolaylaştıran, teşviklerle değer katan ve ürünü her türlü tehlikeye karşı koruma altına alan bir sistem. Bu nedenle lisanslı depoculuk hakkında bilinçlenmemiz ve bu sistemin gelişmesine yönelik adımlar atmamız dünya tarım ticaretindeki konumumuz açısından hayati önem arz etmekte” dedi. Lisanslı depoculuk sistemin gelişmesine yönelik son dönemlerde çıkarılan teşviklerin Türkiye’de tarım ticaretini zirveye taşıdığını belirten Tiryakioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Düşünebiliyor musunuz ürününüzü bir yerden kaldırıyorsunuz lisanslı depoya götürüyorsunuz ve bunun karşılığında 25 lira teşvik desteği alıyorsunuz. Çiftçi ürününü getiriyor, lisanslı depoya teslim ediyor ve bunun karşılığında kira ödemiyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Lisanslı depoculuğu anlatmanın en kolay yolu tabiri caizse ürün bankacılığı olarak tanımlamak olur. Paramızı nasıl bankaya yatırıyorsak, burada da ürettiğimiz ürünümüzü aynı şekilde bankaya teslim ediyoruz. Ürünün korunmasına yönelik bütün sorumluluklar lisanslı depoya ait. Sigortacılık sisteminden tutun, hırsıza ve yangına kadar aklınıza gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı ürününüz bu depolarda garanti altına alınıyor.”

Lisanslı depoculuğun gelişmiş ülkelerin vazgeçilmez ticaret sistemi olduğuna dikkat çeken Tiryakioğlu, “Ülkemiz artık gelişmiş ülkeler listesinde. Bu nedenle gelişen dünya düzenine ve tarım ticaret sistemine ayak uydurmamız gerekiyor. Eğer adapte olamazsak maalesef tüm bunların geri yansımasında sınıfta kalabiliriz. Şu anda tahminen ülkemizde lisanslı depoculukta 9-10 milyon tonluk bir kapasite hacmine ulaşmış durumdayız. Artık bütün ürünler lisanslı depoculuk bankasına girecek. Bu konuda gerek çiftçimiz gerek tüccarımız gerekse de işletmecimiz artık ticaretini buna göre belirlemek zorunda. Lisanslı depoculuk bir araç ve bu araca yönelmeyen maalesef ilerleyen dönemlerde sıkıntılar yaşayabilir" şeklinde konuştu.

"Lisanslı depoculuk yaygınlaşıyor"

TMO Genel Müdürlüğü Lisanslı Depoculuk Şube Müdürü Gökhan Gürbüz ise toplantıda yaptığı sunumda, Lisanslı Depoculuk sistemi hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Gaziantep’in ülke tarım ürünleri mamul madde ihracatında ilk sıralarda yer aldığını belirten Gürbüz, "Tarım ürünü piyasası, mamul maddesi, makarnası, unu Gaziantep’teki sanayiciler vasıtasıyla dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor ve ülkemize ciddi manada girdi sağlanıyor. Bu nedenle öncelikle TMO olarak Antep sanayicilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi

Lisanslı depoculuk sisteminin Türkiye’de her geçen gün yaygınlaşarak devam ettiğine işaret eden Gürbüz, "Öncelikle bir üründe lisanslı depoculuk faaliyeti gösterilmek isteniyorsa bu ürüne ait bir standardın olması lazım birincisi bu. İkincisi ise bu ürünün depolanabilir nitelikte bir ürün olması lazım. Şimdi ülkemizde bildiğiniz gibi uzun süreli depolanabilir ürün deyince akla ilk gelen hububat. Dolayısıyla ülkemizde de lisanslı depoculuk sistemi şu an hububatın üzerinde şekillenmiş durumda. Lisanslı depoculuk sisteminde ne yapılıyor; öncelikle arz edilen ürünün sınıf ve kalitesi belirleniyor ardından bu ürünler sağlıklı ve modern alt yapıya sahip depolarda stoklanıyor. Son olarak lisanslı depoculuk sistemine ve şirketlerine teslim edilen ürünler lisanslı depolar tarafından verilen kağıtlarla ticareti gerçekleşiyor" diye konuştu