GTB’den Başkan Şahin’e ziyaret

GTB’de 3 Nisan tarihinde gerçekleştirilen seçimlerinin ardından oluşan yeni meclis divanı ve yönetim Kurulu Üyeleri, çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le bir araya gelen GTB heyeti, ikili iş birliği konularında istişarelerde bulundular. GTB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, yeni dönemde borsa yönetiminde görev alacak Meclis Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Gaziantep’te oda ve borsaların seçimlerini son derece demokratik bir ortamda, birlik ve beraberlik içerisinde tamamladığına işaret eden Başkan Şahin, “Büyük bir olgunluk içerisinde geçen seçimlerde oda ve borsalarımız yeni dönem yöneticilerini belirlediler. Gaziantep’e hizmet etme arzusuyla yola çıkan ve bu uğurda meşakkatli bir görevi gönüllü olarak üstlenen tüm meclis ve yönetim kurulu üyelerimize muvaffakıyetler diliyorum ”dedi. GTB ile kent adına birçok örnek ve güzel çalışmaya birlikte imza attıklarını anımsatan Şahin, “Bu çalışmalardan en önemlilerinden birisi ise gastronomi kenti Gaziantep’imize yakışır örnek bir ET Borsası ve ET Halini şehrimize kazandırmaktı. Birlikte yürüttüğümüz ortak çalışmalar neticesinde geçtiğimiz yıl Et Borsasının temeli atıldı, inşaat çalışmaları ise hızla sürüyor. İnşallah en kısa süre içerisinde hizmete kazandıracağız. GTB’nin Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak, tüm çalışma ve projelerinde yanlarında yer almaya, destek vermeye bundan sonrada devam edeceğiz” diye konuştu. GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı ise ziyarette yaptıkları konuşmalarda, Gaziantep ekonomisinin kalkınmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade ettiler. Tiryakioğlu ve Akıncı ayrıca GTB’nin tamamlanan ve inşaat çalışmaları süren yatırımları hakkında da bilgiler verdiler. Ziyarete, Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Meclis Katip üyesi Ahmet Karakan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Fatih Çakır, Nebi Koca, Turgay Doğan ve Bilal Darı katıldı.