GTB’den Enflasyonla Topyekün Mücadeleye destek

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ programını desteklediklerini belirterek, üyelerini indirim kampanyasına katılmaya davet etti.

GTB Başkanı Akıncı, yaptığı açıklamada, devlet -millet iş birliğiyle topyekün bir iktisadi mücadele başlatıldığını belirterek, özel sektör ve kamu arasındaki güçlü koordinasyon ve iş birliğinin hedeflenen başarıyı beraberinde getireceğini ifade etti. ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele ‘programı kapsamında GTB üyelerine gerekli duyuru ve bilgilendirmelerin yapıldığını kaydeden Akıncı, “Ulus olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde başlatılan, çatı kuruluşumuz TOBB’un da tüm oda ve borsalarla birlikte destek verdiği bu milli dayanışma programına tüm üyelerimizi katılmaya davet ediyoruz” dedi.

GTB üyelerinin üretimini ve ticaretini yaptıkları ürünlerde yüzde 10 indirim yaparak, ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ programına dahil olabileceklerini vurgulayan Akıncı, programa katılımla ilgili, “Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde başlatılan ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programı kapsamında ülke genelinde ’Yüzde 10 İndirim Kampanyası’ başlatılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonuyla Türkiye genelinde yapılacak bir çalışmayla, Tüketici Fiyat Endeksinde bulunan ürünlere yönelik üretim gerçekleştiren ve/veya bu ürünlerin ticaretini yapan, asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 oranında indirim yaparak, kampanyaya katılmak isteyen tüm üye firmalarımızın belirlenmesi amaçlanmaktadır .Bu amaç doğrultusunda kampanyaya katılmak isteyen üyelerimizinwww.gtb.org.tr web adresimiz üzerindeki formu doldurarak en geç 19 Ekim 2018 Cuma gününe kadar borsaya geri bildirimde bulunmaları gerekmekte” diye konuştu.