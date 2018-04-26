GTB’den MEYBEM sınavı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) iş birliğiyle düzenlediği mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarının ikincisini gerçekleştirdi.Meslek yeterlilik...

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) iş birliğiyle düzenlediği mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarının ikincisini gerçekleştirdi.

Meslek yeterlilik belgesi almak isteyen 4 makine bakımcısı teorik sınava, 2 makine bakımcısı ise uygulama sınavına tabi tutuldu. Gaziantep Ticaret Borsası, Meybem iş birliğiyle sürdürdüğü belge zorunluluğunun bulunduğu mesleklerde, mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarının ikincisini başarıyla gerçekleştirdi.

GATEM bölgesinde bulunan Antepsan Kuruyemişte düzenlenen sınava, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen 6 makine bakımcısı katılım gösterdi. MEYBEM gözetmeninin eşlik ettiği sınavlarda makine bakımcılarının 4’ü teorik, 2’si ise uygulama sınavına tabi tutuldu. Mesleki yeterlilik sınavına seviye 3’ten giren adaylara yapılan sınavlarda meslekleriyle ilgili uygulamalı sorular sorularak, iş kabiliyetleri ve bilgi birikimleri değerlendirildi.

10 gün sonra açıklanacak sınav sonuçlarında başarılı olan katılımcılara, mesleki yeterlilik belgesi verilecek.

MEYBEM ile iş birliğinde sürdürdükleri ikinci mesleki yeterlilik belgelendirme sınavını da başarıyla tamamlandıklarını kaydeden GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, “MEYBEM ile bu alanda iş birliği protokolü imzalayan Türkiye’deki ilk borsaydık ve yaklaşık 2 ay içerisinde ikinci mesleki yeterlilik sınavımızı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde farklı meslek gruplarında yer alan üyelerimizden gelen talepleri de değerlendirerek belgelendirme sınavlarımıza yenilerini ekleyeceğiz” dedi.

Tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarında bulunan toplam 81 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi almanın artık zorunlu hale geldiğini anımsatan Akıncı, söz konusu meslek gruplarında yer alan işletmelerin olası idari para cezalarıyla karşılaşmamak için çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi almak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.