GTO Başkanı Tuncay Yıldırım’dan Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Gaziantep’in ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ve 2018 yılı için belirlenen hedeflere ulaşacağını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre Gaziantep, Haziran ayında 482 milyon 630 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği açıklanmış, 2018 yılının ilk yarısında gerçekleşen 3 milyar 337 milyon 609 bin dolarlık ihracatla Gaziantep, en çok ihracat yapan 10 kent sıralamasında 6. sıradaki yerini korumuştu. Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirterek, 2018 yılı için belirlenen hedeflere de ulaşılacağını kaydetti. Gaziantep’in yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 4,7 artırdığını ve yılın ilk yarısında 3 milyar 337 milyon 609 bin dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Yıldırım, "Şehrimizin ihracatını sürekli artırması bizleri mutlu etmekte ve aynı zamanda gururlandırmaktadır. İhracatımızın artması için büyük gayret sarf eden ihracatçılarımızı ve emeği geçen herkesi kutluyoruz” dedi. Gaziantep’in 2018 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 3 milyar 337 milyon 609 bin dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan altıncı kent unvanını koruduğuna da vurgu yapan Tuncay Yıldırım, "Ülkemizin ihracat hedeflerine önemli katkılar sağlayan kentimizin ihracattaki yükselişini sürdürmesi bizleri gururlandırmaktadır. Gaziantep’ten geçtiğimiz yılın ilk yarısında 3 milyar 188 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl ise 3 milyar 337 milyon 609 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yıl sonundaki hedefimiz en çok ihracat yapan 5. kent olmak. İhracatı destekleyici reformların hayata geçirilmesi hem ülkemizin hem de Gaziantep’in ihracatına önemli katkılar sağlayacaktır. İhracat yapmak Gaziantep’in üretme kültürünün altında yatan en önemli motivasyonlardan biridir. Gaziantepli sanayici ve ihracatçılar güncel piyasa ihtiyaçlarına anında yanıt veren, görece esnek üretim ve kümelenme mantalitesine sahip. Küresel gelişmeleri ve potansiyelimizi dikkate aldığımızda; katma değersiz, niceliğe dayalı üretimden katma değeri yüksek, bilgi gerektiren işler yapan sektörlere geçiş yapmak sadece kent için değil ülke için de zorunlu hâle geldi. Artık niceliğe dayalı üretimden katma değeri yüksek sektörlere geçiş yapmak zorundayız. İşte o zaman ülkemiz ve kentimiz 2023 yılı için belirlenen hedeflere rahatlıkla ulaşır" diye konuştu.