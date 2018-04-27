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27 Nisan 2018 Cuma 17:13

GTO Başkanı Yıldırım, Avrupa Birliği Oda Başkanları ile görüştü

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun özel davetlisi olarak Eurochambres’in 60. yıl etkinlikleri kapsamında Brüksel’de düzenlenen toplantıya katıldı.GTO Başkanı...

GTO Başkanı Yıldırım, Avrupa Birliği Oda Başkanları ile görüştü
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun özel davetlisi olarak Eurochambres’in 60. yıl etkinlikleri kapsamında Brüksel’de düzenlenen toplantıya katıldı.

GTO Başkanı Yıldırım, Brüksel’de iş fırsatları ile ilgili istişarelerin yanı sıra Gaziantep ekonomisi ve turizmi hakkında bilgi vererek yeni ortak projeler konusunda Eurochambres üyesi odaların başkanları ile görüştü. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ilk yurt dışı programı çerçevesinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres)’ne üye odaların başkanları ile yeni dönemde ortak geliştirilebilecek projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun özel davetlisi olarak Nevşehir Ticaret Odası Başkanı Arif Parmaksız, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Çorlu Ticaret Odası Başkanı İzzet Volkan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ile birlikte Brüksel’de temaslarda bulunan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Eurochambres üyesi odaların başkanlarına Gaziantep’in sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi vererek yeni dönemde ortak olarak gerçekleştirilebilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"Ortak menfaatimiz Gaziantep’in menfaatidir"

Brüksel’de temaslarda bulunan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, ziyaretin ve Eurochambres’e üye odaların başkanları ile ortak projelerin geliştirilmesi konusunda yapılan görüşmelerin hayli verimli geçtiğini söyledi. Gaziantep’i daha güçlü yarınlara hazırlamak adına yeni bir yolculuğa çıktıklarını, Gaziantep ve ülke ekonomisine yön verecek önemli projelere imza atmayı hedeflediklerini belirten GTO Başkanı Yıldırım, Yönetim Kurulu olarak devam eden projeleri tamamlamanın yanında yeni projelerle Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sağlamak istediklerini dile getirdi. Yıldırım, “Rekabet koşullarının daha da zorlaştığı bir dönemde, bulunduğumuz coğrafyayı saran ateş çemberine rağmen kentimizin ve ülkemizin istikbali için yeni projeler üretmemiz elzemdir. Brüksel, TOBB daimî temsilciliğinde iş fırsatları hakkında istişarelerde bulunarak kentimizin, sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgiler verdik. Bu ziyaret ülkemizin ve kentimizin üst düzeyde tanıtılması noktasında bir hayli yararlı oldu. Yeni dönemde devam eden projelerin yanında yeni projeler üreterek üyelerimizin ufkunu açmak istiyoruz” diye konuştu.
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