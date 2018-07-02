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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:01

GTO Başkanı Yıldırım başarılı ihracatçıları kutladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu’nda 2017 yılı ihracat şampiyonu olan Gaziantep firmalarını başarılarından ötürü kutladı.Gaziantep Ticaret...

GTO Başkanı Yıldırım başarılı ihracatçıları kutladı
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu’nda 2017 yılı ihracat şampiyonu olan Gaziantep firmalarını başarılarından ötürü kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 2017 yılında en çok ihracat yapan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ödüllendirilen Gaziantepli firmaları başarılarından ötürü kutlayarak başarılarının devamını diledi. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, meyve ve sebze mamulleri ihracatı birincisi Altunkaya İnşaat Nakliyat Gıda Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, halı ihracatı birincisi Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, halı ihracatı ikincisi Dost Kardeşler Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, Sanat Halı Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Kaplan ve makarna ihracatı birincisi olan Makarna Firması Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü’nün TİM tarafından ödüllendirilmesinin şehrimiz için bir gurur vesilesi olduğunu söyledi. Gaziantep’in her koşulda üreten ve dünyanın 182 ülkesine ihracat yapan bir kent olduğunu vurgulayan GTO Başkanı Yıldırım, “İhracat şampiyonlarımıza ne kadar gurur duysak azdır. Kentimizde üretilen ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç etmekle kalmayıp şehrimizin adını da duyuruyorlar” şeklinde konuştu.

Gaziantepli ihracatçıların Gaziantep ve ülke ihracatına önemli katkılar sağladığını belirten GTO Başkanı Yıldırım, “Kentimiz Gaziantep’in ihracatı her geçen yıl artıyor. İhracatçılarımız kentimizin ihracat potansiyelini kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için büyük çaba gösteriyorlar. İhracatçılarımızın başarısı bizler için çok özel bir mutluluk. İhracatçılarımız sayesinde önümüzdeki dönemde yeni rekorlar kırıp hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

“İhracat ve ekonomi ana gündem olmalı”

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, iş dünyasının ihracatın ve ekonominin tekrar ana gündem maddesi olmasını beklediğini, bu yüzden ihracata ve ekonomiye odaklanılması gerektiğine dikkat çekerek, “İhracata ve ekonomiye odaklanmak ülkemizin büyümesi, üretimi, refahı ve ihracatı adına çok önemli. Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için gündemimiz mutlaka ihracat ve ekonomi olmalıdır” diye konuştu.
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