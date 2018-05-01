GTO yönetiminin ziyaretleri sürüyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin sürüyor.

GTO Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis başkanlık divanı üyeleri, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Emsal Sergen, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ı ziyaret etti.

GTO’nun yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyaretler de sürüyor. Geçtiğimiz günlerde GTO Yönetimini ziyaret eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ardından GTO koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci ve kurul üyeleri de yeni yönetimi ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur ziyaretler ile ilgili yaptığı değerlendirmede, kentteki tüm kurum ve kuruluşların ortak paydasının Gaziantep olduğunu belirterek, Gaziantep için yapılacak her çalışma ve projede işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Yıldırım ve Teymur, yapılan ziyaretlerde ve iade-i ziyaretlerde kent için yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Ziyaretlere Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Dal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu, Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Bay, Mehmet Kavsara, Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Kerim Akdoğan, Ahmet Özgözükara ve Ömer Işık da yer aldı.

İade-i ziyarette bulunan TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci ve kurul üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanlık divanı üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, ortak gerçekleştirilmesi mümkün olan proje ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.