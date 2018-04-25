GTO’da 39. dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Odası’nda Nisan ayı başında gerçekleşen organ seçimlerinin ardından oluşan meclis yoğun bir katılımla ilk kez toplandı.

Oda hizmet binasında, Meclis Başkanı Hilmi Teymur’un başkanlığında yapılan meclis toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Yönetim Kurulu olarak görevi devraldıktan sonra yaptıkları çalışma ve girişimlerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.

“Bu meclis çalışmalarıyla, fikirleriyle Gaziantep’te örnek olacak”

İlk meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılışta meclis üyelerine hitap eden GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, önceki dönemde görev yaparak odaya katkı sağlayan Meclis Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, meclis ve meslek komite üyelerine teşekkür etti.

Konuşmasının başında meclis üyelerine “hayırlı olsun” diyen ve seçim döneminin artık geride kaldığını belirterek birlik ve beraberlik içerisinde 120 yıllık maziye sahip Gaziantep Ticaret Odası’na yakışır işlerle odanın hak ettiği yere getirilmesinin birinci öncelik olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Teymur, “Yeni dönemin bu ilk meclis toplantısında hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum, ‘hayırlı-uğurlu’ olsun. 120 yıllık bu çatı altında, işadamlarını temsil etmek hepimiz için onurlu, itibarlı bir görev olmanın yanında büyük bir sorumluluktur. İnanıyorum ki bu meclis çalışmalarıyla, fikirleriyle, nezaketiyle Gaziantep’e örnek olacak” dedi.

Gaziantep Ticaret Odası’nın “Lojistik Köy” gibi önemli projelerle Gaziantep’in gelişimine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Meclis Başkanı Teymur, “Oda olarak yeni dönemde böyle güzel ve önemli projeler üretmeli, hem odamıza hem kentimize hem de bölgemize önemli katkılar sunmalıyız” şeklinde konuştu.

“Tek yürek, tek ses olarak Gaziantep’e hizmet etmek istiyoruz”

GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında gerçekleşen ilk meclis toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak oda faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Konuşmasının başında meclis üyelerini tebrik ederek ‘hayırlı olsun’ diyen Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Siz değerli meclis üyelerimiz nezdinde tüm GTO üyelerine seçimlerde gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. GTO seçimleri gerçekten demokrasinin güzel bir örneği oldu. Bu centilmence seçim yarışının kaybedeni ya da kazanını oldum demeden, hep birlikte, tek yürek, tek ses olarak Odamız ve şehrimiz için çalışmaya geldik. Odamızın 120. yılında hep birlikte güzel projelere imza atmalıyız. Dilerim 24 Haziran seçimleri de Odamız seçimleri gibi güzel ve sağlıklı geçer ve gündemimiz ekonomiye odaklanır. Yatırımlara hız kazandıracak, ihracatımızı, istihdamımızı attıracak, ulusal ve uluslararası alanlarda ekonomimize güven ve güç sağlayacak yapısal reformlarla yolumuza devam etmeyi ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım meclise hitaben yaptığı ilk konuşmada, hedeflerinin Gaziantep’e hizmet olduğunu ve yapılacak çok işin bulunduğunu belirterek, “Bundan sonra hep birlikte çalışarak, hep birlikte üreterek hep birlikte kazanacak ve değişimi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacağımız çok iş var. Sorumluluğumuz büyüktür, kamuoyunun bizden beklentileri büyüktür. Bu görev sadece 11 kişilik yönetim kurulunun değildir. Başarılı olmamızın tek yolu, Yönetim Kurulumuzla, meclisimizle, meslek komitelerimizle, paydaş olarak gördüğümüz tüm kurum ve kuruluşlarla uyumlu çalışılmasıdır. Hepimizin amacı burada güzel işler yapmak, Gaziantep’e hizmet etmektir. Böylesine gönüllü bir hizmetin başarılı olmasının tek şartı ekip çalışmasıdır. Bundan sonra hep beraber çalışarak çok daha verimli bir dönem geçireceğimize inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Ekonomik büyümeye katkı sağlayacak, piyasalar canlanacak ve yatırımlar ivme kazanacak ”

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) Yönetim Kurulu olarak yaptıkları ilk girişimlerden birinin Oda üyesi KOBİ’lerin anlaşmalı bankalardan kullandığı “Nefes kredisi” hacminin 120 milyon TL’ye çıkarılması olduğunu söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, önümüzdeki günlerde de TOBB ile görüşerek nefes kredisine yeni bir destek daha vereceklerini belirtti.

Oda üyesi KOBİ’lere sağlanan kredinin yatırım için nefes olacağını ifade eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “İş dünyamıza sağlanan kredi, büyüme şampiyonu Türkiye’ye yatırımlık nefes olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülük ettiği Nefes Kredisi, Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürmek için yapılacak yatırımlara ivme katacak. Türkiye güçlü ekonomisi ile yepyeni bir büyüme hikâyesinin başında. Nefes Kredisi’nin de devam etmesi şüphesiz iş dünyası için çok önemli. Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 95’inden fazlasının KOBİ niteliğinde olduğu düşünüldüğünde nefes kredisi işletmeleri rahatlatacaktır. Nefes Kredisi, küçük ve orta ölçekteki işletmelere soluk aldıracak. Şu ana kadar nefes kredisi için odamızdan alınan faaliyet belgesi sayısı bin 938’dir. Geçtiğimiz yıl sayısız işletmeyi dar boğazdan kurtaran Nefes Kredisi, bu yıl da işlevini yerine getirecektir” diye konuştu.