GTO’da akaryakıt sektörünün sorunlarına çözüm arandı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üye firmaların faaliyet gösterdikleri alanlarda ve sektörlerin güncel sorunları ile çözüm önerilerinin ele alındığı sektörel toplantılar düzenlemeye devam ediyor.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 11 No.lu Petrol Ürünleri, Katı-Sıvı Yakıtlar ve Enerji Meslek Komitesi’nin organizasyonuyla Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS) Başkanı İmran Okumuş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Petrol Piyasası Dairesi Enerji Uzmanı Ümit Aygün ve Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Akcan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Akaryakıt Sektörü İstişare Toplantısı’nda, akaryakıt sektörünün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Meslek Komite Başkanı Necmi Alpay’ın başkanlık ettiği “Akaryakıt Sektörü İstişare Toplantısı”nın açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, akaryakıt sektörünün hayatın vazgeçilmezi ve aynı zamanda bütün ekonomik faaliyetlerin can damarı olduğunu söyledi. Acıoğlu, son zamanlarda Oda üyesi olan akaryakıt bayilerinin farklı sorunlarla karşılaştığını ifade ederek, toplantının sorunların çözümü için önemli bir adım olacağına ve çözüme katkı sağlayacağını söyledi.

“Üyelerimizin sesiyiz”

Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, toplantıya katılanları Gaziantep Ticaret Odasınca yürütülen çalışma ve projeler hakkında da bilgilendirdi.

Gaziantep ticari hayatının en büyük çatı kuruluşu olarak üyelerin sektörel gelişimlerine katkı sunmaya çalıştıklarını söyleyen Acıoğlu, “Üyelerimizin faaliyet alanlarındaki sorunlarını, ihtiyaçlarını, dilek ve temennilerini yetkililere iletmeye, sorunlara çözüm üretebilmeye, üyelerimizin sesi olmaya gayret ediyoruz. Çünkü ticari faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve ekonomimizin daha da gelişmesi için sektörlerin önündeki engellerin kalkması büyük önem arz ediyor. İşletmelerimizin büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ’lerimiz, ticaret erbabımız, üretip satan, ihracat yapan sanayicilerimizin hepsi ülke ekonomisinin önemli birer unsurudur. Üye firmalarımız ekonomimizin daha iyi olması için canla başla çalışıyor. Ancak sektörlerin birinde yaşanan sorun diğer sektörleri de olumsuz etkiliyor. Bu nedenle meslek komitelerimizin öncülüğünde sektörel sorunları değişik platformlarda masaya yatırmaya çalışıyoruz. Gaziantep Ticaret Odası olarak sektörlerimizin gelişmesi için yaptığımız çalışmalar elbette sadece sorunların tespitinden ibaret değildir. Sektörlerimizi ihtiyaç duydukları eğitimlerden, yurtdışı inceleme gezilerine, fuar organizasyonlarından danışmanlık hizmetlerine kadar birçok alanda desteklemeye çalışıyoruz. Oda olarak vizyonumuz, “2020 yılında kentimizin ülkenin 4 büyük ekonomisinden biri olmasına öncülük etmek”tir. Bizi bu vizyona ulaştırmaya namzet her projede üyelerimizle el ele ilerlemek istiyoruz. Bizi bu vizyondan uzaklaştıracak her engeli de birlikte aşmak istiyoruz. Bu toplantının kentimizi bu vizyona taşıyacak önemli adımlardan biri olmasını umuyoruz” diye konuştu.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS) Başkanı İmran Okumuş, EPDK Petrol Piyasası Dairesi Enerji Uzmanı Ümit Aygün, GTO Meslek Komite Üyesi ve Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) Başkanı Özcan Akcan’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda akaryakıt fiyatları, akaryakıta uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV), firma karları ve EPDK marjı, imar mevzuatından dolayı yaşanan sıkıntılar, kâr paylaşımı, sektördeki kayıt durumu ve istihdam başta olmak üzere sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda ayrıca ilgili Meslek Komitesi tarafından hazırlanan sektörel durum raporu değerlendirilerek, raporda belirtilen sorunlarla ilgili hazırlanan çözüm önerileri ile ilgili girişimlerde bulunulması kararlaştırılırken, toplantıya GTO Meclis Üyesi İbrahim Yetkinşekerci, Komite Üyeleri Özcan Akcan ve Ali Kendirci’nin yanısıra akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.