GAZİANTEP:
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09 Ekim 2018 Salı 17:11

GTO’da Kırmızı Et ve Hayvancılık sektörünün sorunları tartışıldı

Hayvancılık ve Kırmızı et sektörü temsilcileri, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 9 Nolu “Canlı Hayvan-Hayvansal Ürünler ve Yem Üreticileri” Meslek Komitesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelerek, sektördeki sorun...

GTO'da Kırmızı Et ve Hayvancılık sektörünün sorunları tartışıldı
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Hayvancılık ve Kırmızı et sektörü temsilcileri, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 9 Nolu “Canlı Hayvan-Hayvansal Ürünler ve Yem Üreticileri” Meslek Komitesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelerek, sektördeki sorun ve çözüm önerilerini görüştü.

Gaziantep Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; hayvancılık sektörünün darboğazda olduğu ifade edilerek, üreticiye destek verilmemesi halinde üretimin duracağı vurgulandı.

GTO Yönetim Kurulu üyesi Sinan Bay tarafından yapılan açılış konuşması ile başlayan Toplantıya GTO Meclis üyesi Mahmut Yıldırım başkanlık etti. Toplantıya, Gaziantep Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Çetiner, Gaziantep Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Bayraktar, Gaziantep Tarım Orman Müdürlüğü’nden Filiz Biçici, Gaziantep Süt Üreticileri Birliği yetkilileri, Gaziantep Ticaret Borsası’ndan sektörle ilgili meslek komitesi üyelerinin yanı sıra grupta faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Sektör bileşenleri toplantıda et ithalatının özel sektör tarafından yapılması ve devletin denetleme görevi yapması, sektörde girdi maliyetlerinin yüksekliği ve düşürülmesi, hayvancılık sektöründe tekelleşmenin önlenmesi, kesim konusunda yer bulmada sorun yaşanması, Et ve Süt Kurumu tarafından taban fiyat belirlenmesi ve sözleşmeli üretim modeline geçilmesi konuları başta olmak üzere, sektördeki diğer sorunlarla ilgili görüş alış verişinde bulundular.

Toplantı sonunda ortaya konulan sorun ve çözüm önerilerinin bir rapor haline getirilerek ilgili Bakanlıklara ve Kurumlara iletilmesi kararlaştırıldı.
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