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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:57

GTO’dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı kutlaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Türk basınından sansürün kaldırılışının 110. yıldönümü ve “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” münasebetiyle bir kutlama...

GTO'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı kutlaması
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Türk basınından sansürün kaldırılışının 110. yıldönümü ve “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur, yayımladıkları mesajda, basının demokrasinin yaşaması ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini, Cumhuriyetimizin kurucusu GaziMustafa Kemal Atatürk’ün “Basın milletin müşterek sesidir” vecizesinde işaret ettiği gibi basın camiasının ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma hedefine ulaşmada öncü rol oynamaları gerektiğini ifade ettiler.

Gazeteciliğin icrası güç mesleklerden biri olduğunu ve bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde en etkili aracın basın olduğunu ifade eden GTO Başkanları yayımladıkları mesajda, “Kentimizin her alanda başarıya ulaşıp bugünlere gelmesinde geçmiş yıllarda görev yapmış, yazılar yazmış, ilgilileri uyarmış duyarlı gazetecilerin katkısı da yadsınamaz. Biz de GTO olarak bazıları artık aramızda olmayan o gazetecileri rahmet ve minnetle anıyor, görevi başındaki basın mensuplarımıza şehrimize gösterdikleri duyarlılık ve yaptıkları başarılı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor ve bütün basın mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz” diye konuştular.
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