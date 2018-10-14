GTO’dan enflasyonla topyekunmMücadeleye tam destek

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Hükumetimizin Enflasyonla Mücadele programının zorlu dönemden çıkışın önemli bir hamlesi olduğunu, topyekun mücadele edilmesi halinde başarılı olunabileceğini...

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Hükumetimizin Enflasyonla Mücadele programının zorlu dönemden çıkışın önemli bir hamlesi olduğunu, topyekun mücadele edilmesi halinde başarılı olunabileceğini belirterek, Gaziantep Ticaret Odası’nın tüm üyelerini “İndirim Kampanyasına” katılmaya davet etti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan “Enflasyonla topyekun mücadele” programına tam destek verdiklerini belirterek, Gaziantep Ticaret Odası üyelerinin bu çerçevede başlatılan “En az yüzde 10 indirim” kampanyasına katılmaya davet etti.

Maliye Bakanlığı’nın en az yüzde 10 indirim kampanyasını tüm GTO üyelerine duyurduklarını ve üyeleri enflasyonla topyekun mücadele etmeye davet ettiklerini açıklayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bugün bizim de elimizi taşın altına koyma zamanı. Tüccarın, sanayicinin, ihracatçının kendilerini ortaya koyma günüdür. Enflasyonla mücadele programını makroekonomik istikrar için son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Şimdiye kadar Türkiye ekonomisinin her türlü zorluğun üstesinden gelmesine destek olan Gaziantep Ticaret Odası üyeleri, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın başarısı için de elini taşın altına koymaya hazırdır” dedi.

“Etkin mücadele ile iş dünyamızın eli güçlenecek”

Toplumun tüm kesimleriyle istişare ve işbirliği içinde seferberlik ruhuyla başlatılan güçlü mücadelenin başarıya ulaşacağına inandığını vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “ Enflasyonu tetikleyen ürünlerdeki fiyat indirimleriyle beraber, iç piyasadaki hareketlilik yeniden sağlanacaktır. İş dünyasının önünde en büyük engellerin başında fiyat istikrarsızlığı bulunuyor. Bu kapsamda enflasyon sepetinde yer alan ürünlere uygulanacak en az yüzde 10’luk indirimler oldukça önemli. Özel sektörün üretim maliyetlerinin dengelenmesi, finansmana erişim ve vergi alanında yapılan düzenlemeler, enflasyonla etkin mücadeleyle birlikte iş dünyasının elini güçlendirecektir. Firmalarımızın üretim maliyetlerini düşüren ve işletmelere finansmana erişim kolaylığı sağlayan uygulamalar piyasalara moral ve motivasyon aşılamaktadır. Gaziantep iş dünyamızın ve üyelerimizin gerçekleştireceği indirimlerle söz konusu Kampanyaya en yüksek düzeyde katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

İndirim kampanyası tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirimi kapsamaktadır.