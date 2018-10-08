Güneydoğu’da gastronomide turizm koridoru oluşturulacak

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından gastronomi turizminin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gastronomi konusunda turizm koridoru oluşturulması için çalışmalara başlandı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından gastronomi turizminin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gastronomi konusunda turizm koridoru oluşturulması için çalışmalara başlandı

Bölgenin tanıtım ve görünürlüklerini artırmak için ulusal ve uluslararası mecrada çalışmalar yürüten İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep’ten sonra Hatay’ın da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Kreatif Şehirler Ağına dahil edilmesiyle Akdeniz’den Güneydoğu’ya uzanan bir hatta gastronomi konusunda turizm koridoru oluşturmak için kolları sıvadı. İşbirliği kapsamında bölge illeriyle toplantılar yapılarak, bölge illerindeki gastronomi ile ilgili etkinliklere aktif bir şekilde katılım sağlanacak.

Destek programı mesafe kat edildi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın bölgedeki kültürel çeşitliliğin desteklenmesi ve bölgenin zengin mutfağını tanıtmak adına 2018 yılında Gastronomi Turizmi Sonuç Odaklı Programı ilan edilmesi ile birlikte bir çok etkinlikte aktif rol alındı. Ajansın TRC1 Bölgesi’nin gastronomi alanında var olan potansiyelinin değerlendirilerek bölgede gastronomi turizminin geliştirilmesi hedeflenen program kapsamında özellikle hem genç girişimleri desteklemek hem de gastronomi ve teknolojiyi birleştirerek dünyada ilk defa Gastrobilişim Hackathon’u düzenlendi. Bölgede çeşitli tanıtım faaliyetleri de yapan İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV)’in ev sahipliğinde, Uluslararası Gastronomi Festivali GastroAntep’in düzenlenmesinde etkin rol oynadı. Festivalde yerli yabancı şeflerin yanı sıra yüzlerce profesyonelle gezgine Gaziantep mutfağının etkin tanıtımı yapıldı.

Ekim ayında çalışmalar son sürat

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2018 faaliyetlerine ek olarak Ekim ayında ise Adana Lezzet Festivali, Antalya’da düzenlenecek Yörex Fuarına katılım sağlayarak bölgenin tanıtımını yapacak. İstanbul’da düzenlenecek Adıyaman Tanıtım Günleri ve Kilis’te düzenlenecek Zeytin Festivaline de destek sağlayacak olan İpekyolu Kalkınma Ajansı, 2019 yılında da uygulanması planlanan Gastronomi Turizmi Sonuç Odaklı Programı ile uluslararası festivalle bölge mutfağını dünyaya açacak.