Güvenevler’deki taziye sıkıntısı çözülüyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından Güvenevler Mahallesine yapılan ve içerisinde 1 bay, 1 bayan taziye evinin bulunduğu sosyal tesisin yapımı hızla devam ediyor. Sosyal tesis, kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Özellikle yaz ve kış aylarının olumsuz hava koşullarında ağırlanan taziye ziyaretlerinin nitelikli ortamlarda yapılması için çalışma yürüten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelindeki sosyal tesis sayısına önümüzdeki aylarda bir tane daha ekleyecek. Güvenevler Mahallesinde yapımına başlanan sosyal tesis inşaatı hızla devam ediyor. 640 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen sosyal tesis içerisinde 1 bay, 1 bayan taziye evi, mescit, mutfak, lavabolar ve otopark alanı bulunuyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sosyal tesisin yapımını en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi.

"Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz"

Sosyal tesisin yapılması yönünde mahallelinin yoğun bir isteği olduğunu ifade eden Güvenevler Mahalle Muhtarı Uğur Gökçek, yapımı kısa süre sonra tamamlanacak sosyal tesisin mahalleliyi çok memnun edeceğini vurguladı. Muhtar Gökçek, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, şu anda mahallemize taziye evi yapmaktadır. Başkanımıza, mahalle halkım ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz. Halkımızın da bu yönde talebi vardı. Biz de bu talebi Başkanımıza ilettik. Sağ olsun Başkanımız talebimize duyarsız kalmadı ve sosyal tesisin yapılması yönünde çalışma başlattı. Belediyemiz, taziyelerimiz için çadır hizmeti veriyordu. Çadır hizmeti de çok önemli bir hizmettir ancak şu anda yapılan sosyal tesis içerisinde yer alacak taziye evimiz çok modern bir yapı olacak. Çadır hizmeti kışın yağmurun altında soğukta oluyordu. Vatandaşlarımız bu hususta biraz rahatsızdı. Ama yapılan sosyal tesis, tüm sıkıntıları ortadan kaldıracak. Hizmetlerinden dolayı Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.