Güvenliğin insan hayatına iz düşümü projesi sınır tanımıyor

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen ve Gaziantep Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği “İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma” isimli projenin ikinci ulus ötesi toplantısı Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Gaziantep Üniversitesi’ni temsilen Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası, Öğr. Görevlileri Günbala Güven ve Derya Taşdemir katıldı. Toplantı sonrasında Gaziantep Üniversitesi ekibi toplantıyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise, "Toplantı süresince proje ortaklarımız, ülkelerinde bulunan seçkin üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki müfredat programları ve ders içerikleri hakkında bilgileri paylaştı. Projenin müfredat çalışması için ihtiyaç duyulan bu bilgilerin paylaşılmış olması, ortak ülkelerin eğitim stratejisi ve ders içeriklerinin Türkiye’den daha gelişmiş olduğu düşünüldüğünde projeye büyük katkı sağlayacaktır" denildi.

İkinci Ulus ötesi toplantı kapsamında Berlin’de düzenlenen ikinci toplantının ardından ekip, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yerinde görmek ve bilgi almak amacıyla organize edilen teknik gezilere katıldı. Teknik geziler King Cars GmbH Nord ve Berlin Beuth University of Applied Sciences’ a düzenlendi. Teknik geziyle ilgili olarak GAÜN proje ekibi açıklamada, "Özellikle üniversiteye gerçekleştirilen teknik gezi projeye katkıları açısından büyük önem arzediyor. Üniversite’nin iş sağlığı ve güvenliği sertifika programı ve okutulan dersleri hakkında verilen bilgiler bir önceki teknik geziden daha çok fayda sağladı” ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi desteğiyle yürütülen proje, iş sağlığı güvenliği üzerine geçtiğimiz yıl kabul edilen tek proje olma özelliğini taşıyor. Ev sahipliğini proje ortaklarından Arda Beratung&Bildung’un üstlendiği projenin diğer ulus ötesi proje ortakları arasında İspanya’dan FEVEC, Slovenya’dan Faculty Of Health Sciences Novo Mesto, ve Polonya’dan Medyk The Academy of Business and Health Sciences yer alıyor.

Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk toplantının sonrasında Berlin’de gerçekleştirilen ikinci ayağında amaç, proje kapsamında oluşturulacak müfredat çalışması için ortaklarla birlikte istişare edilmesi yer alıyor.